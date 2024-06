Czytaj więcej Wojsko Śmierć żołnierza w jednostce wojskowej w Braniewie. Kosiniak-Kamysz zabrał głos Zwłoki żołnierza zostały znalezione na terenie jednostki wojskowej w Braniewie. Sprawę bada prokuratura - ustaliła "Rzeczpospolita". O sprawie był pytany na konferencji prasowej wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.

Z informacji, które otrzymaliśmy z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie wynika, że nadzór nad śledztwem ma Dział do Spraw Wojskowych. Dotyczy ono „doprowadzenia namową lub poprzez udzielenie pomocy do targnięcia się na swoje życie przez Mariusza M., lat 44, tj. o czyn z art. 151 kk.” Jak nas poinformował rzecznik prokuratury Daniel Brodowski z dokonanych w sprawie ustaleń wynika, iż do popełnienia czynu nie doszło przy użyciu broni palnej.