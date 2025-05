Proponuje wprowadzenie systemu prezydencko-parlamentarnego, postuluje wprowadzenie funkcji wiceprezydenta. Opowiada się za utworzeniem Polskiej Gwardii Narodowej z własną strukturą dowodzenia, która byłaby formacją „szybkiego reagowania podlegającą prezydentowi RP”. Do jej zadań powinny należeć m.in. czuwanie nad bezpieczeństwem prezydenta, a także urzędu prezydenckiego np. BBN. – Uważam, że to prezydent na czas wojny powinien być wodzem, skoro wybierają go miliony obywateli – mówi.

W zakresie haseł o przebudowie systemu politycznego wzoruje się na ustroju Francji i w USA. Promuje hasło „Polska: Twierdza Bezpieczeństwa”. Zwracał uwagę na potrzebę inwestycji w edukację oraz wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia. Jest zwolennikiem posiadania przez Polskę broni atomowej.