Być może, jako ci, którzy pracę rozpoczęli jako pierwsi, liczyli na dodatkową nagrodę. Nie otrzymali jej. Przyczyną sporu staje się więc to, że pracownicy podejmujący pracę wczesnym rankiem i podejmujący ją w porze popołudniowej, otrzymali tę samą kwotę wynagrodzenia. Jego wyrazem jest „szemranie przeciw gospodarzowi”.

Czym kieruje się pracodawca?

Powyższa przypowieść ma szeroki kontekst. Po pierwsze, właściciel winnicy/przedsiębiorca jest pokazany jako osoba, która dotrzymała warunków umowy o pracę, które zostały przedstawione każdemu pracownikowi, który podjął pracę w winnicy.

Po drugie, Jezus podkreślił suwerenność przedsiębiorcy do stanowienia o wysokości wynagrodzenia przewidzianego dla każdego z pracowników. Prawo do takiego postępowania wynika wprost z zasady swobodnego dysponowania własnością.

Po trzecie, przedsiębiorca przyjmując strategię jawności wynagrodzeń naraził się na szemranie ze strony niezadowolonych pracowników. I tu osadzony jest problem. Zmusza on obserwatora tej sytuacji do zastanowienia się, w którym momencie właściciel winnicy/przedsiębiorca popełnił błąd.

Zazwyczaj przedsiębiorcy, decydując o wysokości wynagrodzenia dla swoich pracowników, oceniają ich osobiste przymioty. Są to predyspozycje do pracy, kultura pracy, nawyki i przyzwyczajenia, które często są efektem kształtowania się jednostki w danej tradycji kulturowej czy szerzej, otoczenia, w którym człowiek wzrastał i socjalizował się. Są to zmienne niemierzalne lub przynajmniej trudne do obiektywnej weryfikacji. Wnioski z obserwacji pracy pracowników, zazwyczaj są wypełnione oceną subiektywną osoby oceniającej i są niezależnie od ankiet dotyczących samooceny, które przygotowuje pracownik dla pracodawcy, na jego polecenie.

Spotyka się również przedsiębiorców, szczególnie w sektorze mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich, którzy nie chcą uzasadniać swoich decyzji w sprawie wysokości wynagrodzenia przewidzianego dla pracowników. Zazwyczaj mówią: „Taką podjąłem decyzję i tak ma być”. Lapidarnie i krótko.