Przypomnijmy, że projekt w tym zakresie został pod koniec 2024 r. wniesiony do Sejmu przez grupę posłów Koalicji Obywatelskiej. Pierwotnie zawierał on przepisy dotyczące obowiązku publikowania informacji na temat oferowanych na danym stanowisku zarobków w postaci widełek (najniższej i najwyższej możliwej do otrzymania kwoty). Ponadto zatrudnieni mieli też zyskać prawo do informacji na temat swojego indywidualnego poziomu wynagrodzenia oraz średnich poziomów pensji (w podziale na płeć) w grupie osób wykonujących taką samą pracę lub pracę o tej samej wartości.

Co zawiera poselski projekt dotyczący jawności wynagrodzeń?

Jednak w trakcie prac poselska propozycja została znacząco okrojona do kwestii związanych z udostępnianiem informacji o pensjach osobom ubiegającym się o zatrudnienie. Regulacje te jednak również mocno zmieniono.



Zaproponowano, aby kandydat do pracy musiał otrzymać od pracodawcy informację o początkowej wysokości wynagrodzenia lub jego przedziale. Obowiązek ten trzeba będzie spełnić w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko, lub przed rozmową kwalifikacyjną, lub w innym przypadku przed nawiązaniem stosunku pracy.