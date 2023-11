Mariusz Błaszczak na koniec kadencji zwiększa budżet na nagrody. Dodatkowych niemal 200 mln zł

Ile będzie kosztowało utworzenie 300-tys. armii? W MON "Rzeczpospolita" usłyszała, że jest to informacja niejawna. Ale można próbować ją oszacować. Ogółem wydatki z budżetu państwa na obronę narodową w 2022 r. to ok. 58 mld zł, z czego 14,1 mld zł to wydatki osobowe przy liczebności armii sięgającej 163,1 tys. żołnierzy. Dodatkowo 10,5 mld zł to wydatki bieżące na utrzymanie armii (w tym na zakup usług i materiałów, wyposażenia, sprzętu i uzbrojenia, energii czy żywności).

– Jeśli potrzeba ok. 140 tys. dodatkowych żołnierzy, i przy założeniu, że każdemu trzeba zapłacić ok. 6 tys. zł brutto, to mamy co najmniej 9,8 mld zł dodatkowych wydatków rocznie – szacuje Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole BP.