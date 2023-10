Czytaj więcej Wojsko Dymisja generałów Andrzejczaka i Piotrowskiego. Znamy decyzję prezydenta Dudy Prezydent Andrzej Duda przyjmie wnioski szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmunda Andrzejczaka oraz Dowódcy Operacyjnego gen. Tomasza Piotrowskiego o wypowiedzenie stosunku służbowego - poinformował szef BBN Jacek Siewiera.

Z informacji "Rzeczpospolitej" wynikało, że złożenie przez generałów Andrzejczaka i Piotrowskiego wniosków o dymisję to odpowiedź na kumulację działań, których oficerowie od pewnego czasu nie akceptowali. Konflikt tlił się od maja 2023 r., gdy minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak (PiS) publicznie postawił zarzuty Dowódcy Operacyjnemu i oskarżył go o zaniedbania. Błaszczak obwinił gen. Tomasza Piotrowskiego o niepoinformowanie o incydencie, który miał miejsce 16 grudnia 2022 r., gdy rosyjska rakieta naruszyła polską przestrzeń powietrzną. Minister miał też pretensje do generała, że nie była prowadzona skuteczna akcja poszukiwawcza rakiety. Błaszczak sugerował wówczas, że gen. Piotrowski powinien zostać odwołany. Prezydent Andrzej Duda, który podejmuje decyzje kadrowe w sprawie czołowych dowódców Sił Zbrojnych wziął wtedy na siebie rolę mediatora.

Od tamtego czasu spór pomiędzy generałami (Rajmund Andrzejczak wsparł Tomasza Piotrowskiego) a ministrem Mariuszem Błaszczakiem narastał. Z informacji "Rzeczpospolitej" wynika, że marginalizowana była rola Dowództwa Operacyjnego. Minister obrony narodowej omijał tę strukturę funkcjonowania Sił Zbrojnych i kierował zadania bezpośrednio do Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Prezydent Andrzej Duda dokonał na najwyższych stanowiskach dowódczych w Siłach Zbrojnych RP

Po godzinie 16 w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda dokonał zmian w dowództwie polskiej armii.

Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego został generał Wiesław Kukuła, a Dowódcą Operacyjnym generał Maciej Klisz.