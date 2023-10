Ewakuacja Polaków z Izraela. Wojskowe samoloty Hercules w drodze

Gen. Cieniuch: To nieprawda, że polska armia miała się bronić przed Rosjanami 10 dni

Planowanie operacyjne to jest system planów operacyjnych i ujawnienie jednego planu – dla ludzi umiejących czytać ze zrozumieniem – pozwala zrozumieć inne plany. To jest największe niebezpieczeństwo - powiedział w RMF FM gen. Mieczysław Cieniuch, były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odnosząc się do nowego spotu wyborczego PiS.