Gen. Waldemar Skrzypczak: W Izraelu seria ataków terrorystycznych, a nie wojna

Według emerytowanego wojskowego w Izraelu doszło do serii ataków terrorystycznych ze strony Hamasu. - To cykliczne działania terrorystów. To się co jakiś czas dzieje, miewa różną skalę. Premier Izraela mówiąc o wojnie, ma rację w tym sensie, że państwo Izrael prowadzi wojnę z terrorystami. Sądzę, że bez problemu da sobie w tym konflikcie radę, ich armia stosunkowo szybko rozbije tych terrorystów - przewidywał weteran operacji w Iraku. - Mamy więc do czynienia z wojną z terroryzmem, która jednak nie przekształci się w regularne walki, nie rozleje się na cały region - podsumował gen. Waldemar Skrzypczak.



Izrael w stanie wojny

W niedzielę Gabinet Bezpieczeństwa premiera Benjamina Netanjahu ogłosił, że Izrael jest w stanie wojny. Podjęta w nocy decyzja oficjalnie upoważnia Izrael do „podejmowania znaczących działań militarnych”. „Wojna, która została narzucona państwu Izrael poprzez morderczy atak terrorystyczny ze Strefy Gazy, rozpoczęła się wczoraj o godzinie 06:00” - brzmiał komunikat.

W oświadczeniu nie podano bliższych szczegółów. Wcześniej premier Izraela Benjamin Netanjahu ogłosił już, że państwo jest w stanie wojny oraz zapowiedział twardą odpowiedź ze strony izraelskiej armii na atak Hamasu.