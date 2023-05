Marek Kozubal: Błaszczak swoich ludzi widzi w kamaszach

Mając przed oczami wizję protestu, minister Błaszczak proponuje, aby cywile włożyli mundur. Obiecuje im przekształcenie stanowisk cywilnych w wojskowe, na których przysługuje wyższe wynagrodzenie. Pracownik, który zdecyduje się na taką zmianę, może zostać zatrudniony na stanowisku wojskowym po zaliczeniu szkolenia w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Druga ścieżka przewiduje wstąpienie do WOT. Ci mogliby dostać dodatek do pensji w wysokości 1000 zł oraz dodatkowy urlop.

To pracownicy tańsi niż żołnierze i niekiedy lepiej wykształceni. Aplikują na stanowiska, na które są ustalone określone wymagania dla kandydatów, zatem są to osoby przygotowane do pracy, tymczasem żołnierzy trzeba dopiero wyszkolić. Pracownicy cywilni zajmują się m.in. utrzymaniem sieci teleinformatycznej, logistyką, są kucharzami, informatykami, rekruterami w Wojskowych Centrach Rekrutacyjnych, strażakami, zajmują się ochroną obiektów wojskowych, są też pracownikami uczelni wojskowych, bibliotek, to też „biały personel” szpitali. Bez nich wojsko nie może działać, a propozycja, aby włożyli mundur, brzmi niedorzecznie.