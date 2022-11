Płk. Mirosław Bryś, szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego poinformował w mediach społecznościowych, że blisko 4 tys. ochotników Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej rozpoczęło VI turnus szkolenia podstawowego w Wojsku Polskim.

Od początku wejścia w życie ustawy o Obronie Ojczyzny – dodał szeregi Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej zasiliło ponad 15 tys. ochotników. „Osiągnęliśmy cel na ten rok, ale nie zwalniamy tempa w działaniu” – dodał na Twitterze pułkownik.

Płk. Brysia zapytaliśmy ilu spośród ochotników zdecydowało się na podjęcie zawodowej służby wojskowej.

„Obecnie w trakcie procedowania z Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej do zawodowej służby wojskowej jest ponad 1 200 wniosków. Są to wnioski najlepszych żołnierzy, którzy wykazują odpowiedni poziom nabytych umiejętności i wyszkolenia aby wyznaczyć ich na żołnierzy zawodowych. Szkolenie specjalistyczne trwa do 11 miesięcy” – przypomniał pułkownik.

Na czas służby ochotnicy w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz ubezpieczenie

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa obejmuje dwa etapy służby – 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia, zakończone przysięgą oraz 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej. Przysługuje mu wynagrodzenie w okresie szkolenia jak pensja żołnierza zawodowego – 4560 zł, ale także: prawo do urlopu wypoczynkowego, możliwość wstąpienia do rezerwy aktywnej lub Wojsk Obrony Terytorialnej (po ukończeniu 28-dniowego szkolenia), prawo ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej i pierwszeństwo w naborze (po 11-miesięcznym szkoleniu specjalistycznym, pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej, po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska).

