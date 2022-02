Na drogach kilku województw pojawiają się wojskowe konwoje. Część ciężkich pojazdów przewożonych jest na platformach kolejowych. Do początku kwietnia będą trwały organizowane przez Amerykanów wielonarodowe ćwiczenia Sabre Strike 22. Podobne konwoje pojawiły się już na drogach Czech i Słowacji. Amerykanie wjeżdżają do Polski od strony Niemiec.

Kolumny będą eskortowane przez Żandarmerię Wojskową oraz policję. O ruchach wojsk zostały powiadomione władze lokalne.

Saber Strike organizowane są cyklicznie, uczestniczy w nich 13 krajów NATO

Na razie organizatorzy ćwiczenia z niewiadomych przyczyn nie informują o dokładnej liczbie żołnierzy, którzy w nich wezmą udział i liczbie oraz rodzaju sprzętu, który będzie przerzucany przez Polskę. Pewne jest, że ćwiczenie odbędzie się na terenie Czech, Słowacji, Polski, Litwy, Łotwy, Estonii oraz Norwegii. Potrwają do 1 kwietnia.

Sabre Strike to coroczne międzynarodowe ćwiczenie prowadzone przez armię USA w Europie i Afryce. Nie ma zatem bezpośredniego związku z obecną sytuacją kryzysową na wschodzie Europy, nie wiadomo jednak czy ich epizody zostały teraz zmodyfikowane. Celem jest przećwiczenie przyjęcia i przerzutu sojuszniczych sił, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami.

Z naszych informacji wynika, że weźmie w nich udział kilka tysięcy żołnierzy z 13 krajów, głównie z USA. Na początku marca w Polsce na poligonie w Orzyszu zaplanowane są wspólne ćwiczenia, w tym strzelanie. Z polskiej strony mają wziąć udział żołnierze 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.

Po zakończeniu ćwiczenia w drugiej połowie marca wojsko ma powrócić do macierzystych jednostek.

Ćwiczenie to powiązane będzie z większymi manewrami Defender Europe 22, które będą polegały na przerzucie w krótkim czasie znacznych sił amerykańskich do Europy. „Stany Zjednoczone i ich europejscy sojusznicy i partnerzy zademonstrują swoją zdolność do przyjmowania i przemieszczania sił wielkości dywizji USA, szybkiego budowania siły bojowej oraz wykonywania dowodzenia i kontroli nad siłami. Punktem kulminacyjnym będzie wielonarodowa przeprawa przez rzekę w północno-wschodniej Polsce” – czytamy w komunikacie. Zostaną one przeprowadzone w maju i czerwcu w Polsce, Niemczech, Łotwie, Litwie, Estonii i Słowenii.

W pierwszej połowie tego roku odbędą się też w naszym kraju organizowane przez Amerykanów ćwiczenia Swift Response 22 (2 – 20 maja). Wojsko ma operować na terenach od Macedonii Północnej, Słowenii, przez Polskę, kraje bałtyckie – po Norwegię. Od 4 do 17 czerwca odbędą się też wcześniej zaplanowane i cyklicznie organizowane manewry Baltops 22 na Morzu Bałtyckim.

W związku z sytuacją kryzysową na granicy Białorusi i Rosji z Ukrainą Amerykanie przerzucają do Polski coraz więcej żołnierzy. Niebawem w naszym kraju będzie ok. 10 tysięcy żołnierzy sojuszniczych, najwięcej z USA, ale też z Wielkiej Brytanii. W północno-wschodniej Polsce stacjonują też Chorwaci, Rumuni oraz Estończycy. Przerzucany jest ciężki sprzęt m.in. pojazdy, śmigłowce, samoloty bojowe, a przestrzeń powietrzna Polski patrolowana jest przez samoloty walki radioelektronicznej. Nowo przybyli żołnierze lokowani są na wschodzie kraju m.in. w Rzeszowie, Lublinie, Zamościu.