Jakie znaczenie dla USA ma utrzymywanie w Polsce około 5 tysięcy żołnierzy?

Niewielkie. Tanim kosztem mogą trochę irytować Rosjan. I tyle.

Jak to? Przecież bez zaplecza w Polsce nie da się obronić ani państw bałtyckich, ani Ukrainy.

Aby obronić państwa bałtyckie, Ameryka musiałaby mieć na miejscu milion żołnierzy. Te 5 tysięcy nic nie zmieni. Ostrzegałem o tym przed poszerzeniem NATO o Litwę, Łotwę i Estonię: sojusz podejmuje zobowiązania, których nie jest w stanie wypełnić. Gdy zaś idzie o Ukrainę, od ośmiu lat Amerykanie pokazują, że nie zamierzają się tam na serio zaangażować. Gdy Ukraińcy sobie w pełni to uświadomią, wybiorą prezydenta, który będzie miał zrozumienie dla rosyjskich interesów. Moskwa niczego więcej nie chce.

Ci żołnierze mają ułatwić desant USA w obronie Polski w razie ataku ze Wschodu...

Jeśli do niego dojdzie.

Gwarancje NATO to iluzja?

Iluzja nie. Są zobowiązania, są zamiary. Ale to Rosjanie wybiorą moment ofensywy, jeśli do niej dojdzie. A stanie się to, gdy Ameryka będzie zajęta czymś innym albo ogarnięta nastrojami izolacjonistycznymi. Polska nigdy nie powinna zapominać, co emitowała BBC po wypowiedzeniu przez Brytyjczyków wojny Niemcom 3 września 1939 r.: finał Wimbledonu. Dlatego w sumie obecność USA jest wręcz dla Polaków szkodliwa.

Dlaczego?

Bo odciąga uwagę od najważniejszego. A jest nim mechaniczne skopiowanie strategii Finlandii. To kraj, który choć ma niezwykle długą granicę z Rosją, której nie wyznaczają ani góry, ani rzeki, nie należy do żadnego sojuszu i nie ma na swoim terytorium obcych wojsk. Wiąże go tylko tajne porozumienie o odsieczy ze Szwecją. Finowie mają inną strategię. Nie chcą bronić granic. Ale gdy Rosjanie już wkroczą i zgaszą silniki czołgów, 650-tysięczna doskonale wyszkolona armia z poboru zacznie ich zabijać. To będzie rzeź. W środku kryzysu kubańskiego w 1962 r. Chruszczow chciał zająć Finlandię, aby zagrozić Norwegii i uzyskać dostęp do Atlantyku. Ale wtedy generałowie ostrzegli go, że to będzie kosztować życie przynajmniej 150 tys. Rosjan. I Chruszczow się cofnął. Polska, która ma niemal dziesięć razy większą liczbę ludności, też musi się skoncentrować na budowie armii, której Kreml będzie zwyczajnie bał się ruszyć.

