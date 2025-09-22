Nowy tydzień nie przynosi istotnych zmian w wycenie złotego względem głównych walut. W poniedziałek przed południem kurs dolara do złotego ustabilizował się w okolicach poziomu 3,62 zł. Niewielkie zmiany notuje również euro, które kosztuje nieco ponad 4,26 zł. Z kolei frank szwajcarski trzyma się poziomu 4,56 zł, notując jedynie minimalne wahania.

Moody’s ostrzega Polskę

W piątek wieczorem Moody’s zdecydował się na obniżkę perspektywy dla ratingu kredytowego dla Polski ze stabilnej na negatywną przy jednoczesnym utrzymaniu ratingu (A2) na dotychczasowym poziomie. – Wydawało się to bardzo prawdopodobne, biorąc pod uwagę wcześniejsze ostrzeżenia, najwyższy rating ze strony agencji wśród tzw. „Wielkiej Trójki” oraz wcześniejszą decyzję agencji Fitch sprzed dwóch tygodni. Choć nie jest to żadna dobra wiadomość z perspektywy polskiej gospodarki, to przynajmniej na ten moment nie robi niczego złego, co również daje się odczuć na rynkach – zauważa Marek Rogalski, analityk DM BOŚ.

Decyzja o zmianie perspektywy na negatywną odzwierciedla istotnie słabszą prognozę wskaźników fiskalnych i zadłużenia w w porównaniu z wcześniejszymi oczekiwaniami. Zdaniem analityków Moody's główne zagrożenia dla zaktualizowanej perspektywy fiskalnej i zadłużenia wynikają z impasu między rządem a prezydentem oraz z prawdopodobieństwa wzrostu wydatków rządowych przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku i w dalszej perspektywie.