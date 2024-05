Dzisiejszy, poranny wysyp danych makro nie wpłynął, przynajmniej na razie, na notowania złotego. Nasza waluta notuje symboliczne zmiany. Po godz. 10 euro było wyceniane na 4,27 zł, czyli tak samo, jak wczoraj wieczorem. Dolar taniał z kolei o 0,1 proc. do poziomu 3,93 zł, co jednak trzeba łączyć głównie z ruchem głównej pary walutowej czyli EUR/USD. Ta nieznacznie idzie do góry.

Reklama

Na razie więc z dużej chmury mamy mały deszcz. Same dane mają mieszany wydźwięk. Gorzej od oczekiwań wypadł odczyt dotyczący sprzedaży detalicznej. - Sprzedaż detaliczna w Polsce w kwietniu rozczarowuje. Dynamika wzrostu w wysokości 4,1 proc. (r/r) jest niższa o 1 p.p. w stosunku do prognoz i prawie 2 p.p. niższa niż w poprzednim miesiącu. Warto zauważyć, że sprzedaż w marcu w stosunku do lutego wzrosła skokowo i na kwiecień oczekiwano lekkiego spadku m/m, natomiast spadek ten okazał się większy niż zakładano — wskazują eksperci XTB.

Czytaj więcej Panel ekonomistów Rząd marnuje szansę na naprawę podatku Belki Podatek od zysków kapitałowych wymaga zmian, ale te, nad którymi pracuje resort finansów, mogą tę daninę nadmiernie skomplikować – uważają przedstawiciele rynku kapitałowego.

Dane wsparcie dla euro

Rano dostaliśmy także odczyt indeksów PMI z europejskich gospodarek. W oczy rzucają się m.in. lepsze od oczekiwań odczyty w przypadku Niemiec, co z kolei jest wsparciem dla notowań euro. - EUR/USD kontynuuje odbicie, które rozpoczęło się po publikacji dobrych danych z Niemiec i tym samym redukuje część poprzednich strat, które związane były z wczorajszym jastrzębim odbiorem minutes FOMC — zauważają analitycy XTB. Przed nami jeszcze dane PMI ze Stanów Zjednoczonych, a także odczyty z amerykańskiego rynku pracy.