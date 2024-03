Kurs złotego nieco słabszy pod koniec tygodnia

Piątek, tak jak można było zresztą się spodziewać, nie przyniósł większej zmienności na rynku walutowym. Brakowało bowiem mocniejszych impulsów. To powodowało, że stabilnie zachowywał się dolar, a w ślad za nim także i złoty.

Reklama

Czytaj więcej Banki BNP Paribas chce się podzielić zyskiem z akcjonariuszami Mimo dużych kosztów kredytów w CHF, bank zakończył miniony rok na dużym plusie. I planuje przeznaczyć z tego zysku 504 mln zł na dywidendy.

Złoty nieznacznie traci na wartości

W piątek co prawda mieliśmy kilka publikacji makroekonomicznych, ale rynek zareagował głównie na te ze Stanów Zjednoczonych. Najpierw był finalny odczyt indeksu S&P PMI dla przemysłu, który okazał się lepszy od oczekiwań i umocnił dolara. Niedługo potem pojawił się jednak ważniejszy indeks ISM dla amerykańskiego przemysłu. Ten okazał się gorszy od oczekiwań i dolar wykonał kolejny zwrot.

Może nie były to jakieś spektakularne ruch, ale para EUR/USD na chwilę zjechała nieznacznie poniżej poziomu 1,08. To spowodowało także, że i złoty nieznacznie tracił po południu na wartości. Euro drożało o 0,1 proc. do 4,32 zł, zaś dolar 0,2 proc. i znów zameldował się przy okrągłej wartości 4 zł. Kiedy ukazał się jednak odczyt ISM notowania, wróciły w zasadzie do punktu wyjścia.