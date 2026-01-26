Co ciekawe – jak zwracają uwagę wnioskodawcy – gdyby wniosek lub skarga po prostu nie był podpisany, opatrzony jedynie inicjałami lub podpis byłby nieczytelny czy też brakowałoby adresu, to wówczas takie pismo pozostawiałoby się bez rozpoznania, ponieważ regułą postępowania skargowo-wnioskowego jest założenie, że nie mogą doprowadzić do jego wszczęcia skargi i wnioski anonimowe.

Reakcja w postaci braku rozpoznawania pisma zawierającego wulgaryzmy czy wyzwiska jest za to dopuszczona na gruncie prawa o ustroju sądów powszechnych czy kodeksu karnego wykonawczego. I tak art. 6 § 3 pkt 2 k.k.w. pozwala pozostawić bez rozpoznania wnioski osadzonych zawierające zwroty powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe albo gwarę przestępców. Z kolei art. 41a § 4 u.s.p. przewiduje możliwość pozostawienia bez rozpoznania skarg obraźliwych.

Wnioskodawcy przekonują, że rozwiązanie polegające na pozostawianiu bez rozpatrzenia skarg lub wniosków zawierających treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe, przy jednoczesnym zawiadomieniu autora o tym fakcie oraz o przyczynie takiego pozostawienia, stanowi działanie mające na celu usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej.

Pismo bez rozpoznania, ale obywatel dostanie drugą szansę

– Wprowadzenie takiego rozwiązania będzie miało istotny wpływ na efektywność i oszczędność czasu w procesie rozpatrywania spraw tego rodzaju, eliminując konieczność angażowania zasobów administracyjnych w analizę treści niekonstruktywnych, obraźliwych lub naruszających zasady współżycia społecznego. Tym samym, zasada ta przyczyni się do skupienia działania administracji na sprawach istotnych, poważnych i merytorycznych, co w konsekwencji poprawi jakość świadczonych usług oraz zwiększy efektywność funkcjonowania urzędu – czytamy w uzasadnieniu.

Rodzi się jednak pytanie, czy postulowana zmiana rzeczywiście przyczyni się do zmniejszenia obciążenia administracji, skoro i tak trzeba będzie na taką obraźliwie sformułowaną skargę czy wniosek odpisać.

– Jest to konieczne z punktu widzenia obywatela, który powinien dostać informację, dlaczego jego wnioskowi czy skardze nie został nadany bieg. Po pierwsze, po to, by mógł on złożyć pismo ponownie, ale już we właściwy sposób. Po drugie zaś, brak informacji co do losów złożonego przez obywatela wniosku czy skargi powodowałby, że słałby on do urzędu ponaglenia czy składał skargi na bezczynność organu – wyjaśnia Stanisław Rabczuk, autor petycji. Jak dodaje zaproponowana zmiana ma sprzyjać tworzeniu administracji otwartej dla obywatela, ale z zachowaniem kultury wypowiedzi.