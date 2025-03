Opinia dla „Rzeczpospolitej”

Roman Nowosielski, adwokat

W sprawach cywilnych zaniedbanie pełnomocnika obciąża stronę, a jeśli wynikło z naruszenia umowy prawnika z klientem, to może on wystąpić o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i takie orzeczenie może stanowić podstawę do wznowienia postępowania oraz pociągnięcia prawnika do odpowiedzialności odszkodowawczej. Trzeba jednak pamiętać, że strona postępowania ma obowiązek dochowania staranności i dbania o swoje interesy i terminy procesowe, nawet zlecając sprawę profesjonalnemu pełnomocnikowi. Radziłbym więc stronom domagać się od prawnika informacji o przebiegu sprawy, jej etapach i obowiązkach z nich wynikających. I nie liczyłbym zbytnio na roczny termin na usprawiedliwienie opóźnienia, gdyż jak wskażemy, że chorowaliśmy trzy miesiące, to możemy usłyszeć, że mieliśmy jeszcze dziewięć miesięcy.