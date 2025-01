Pytania prejudycjalne. Nowe zasady od 1 października 2024 roku

Od 1 października 2024 r. część kompetencji w przedmiocie rozpoznawania pytań prejudycjalnych TSUE przekazał Sądowi UE. Dotyczy to pytań związanych ze sprawami z zakresu: wspólnego systemu VAT, podatku akcyzowego, Kodeksu celnego, klasyfikacji taryfowej towarów w Nomenklaturze scalonej, odszkodowań i pomocy dla pasażerów w przypadku opóźnienia lub odwołania usług transportowych oraz systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. TSUE zachował wyłączną właściwość do orzekania w sprawach wykładni prawa pierwotnego, w tym Karty Praw Podstawowych UE, międzynarodowego prawa publicznego lub zasad ogólnych prawa UE. Sąd UE będzie mógł również przekazać TSUE sprawę, która choć należy do jego właściwości, wymaga orzeczenia co do zasad mogących mieć wpływ na jedność lub spójność prawa UE. Sąd UE będzie stosować te same zasady proceduralne co TSUE. Jego orzeczenia będą miały tę samą moc prawną (w drodze wyjątku będą poddawane kontroli TSUE).

Mimo zmiany przepisów pytania prejudycjalne nadal trafiają do unijnego Trybunału, który w wyjątkowych sytuacjach może przejąć rozpoznanie sprawy. TSUE wszystkie pytania które wpłynęły po 30 września 2024 r. weryfikuje, by następnie przekazać je do Sądu UE, jeśli dotyczą powyższych spraw np. podatkowych czy celnej. W związku z reformą statutu TSUE uaktualnione zostały zalecenia dla sądów krajowych w zakresie składania wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

Zgodnie ze wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów z dnia z 16 października 2024 r. – udzielonymi w związku z wątpliwościami zgłaszanymi m.in. przez niektórych doradców podatkowych – nie ma potrzeby zmiany ordynacji podatkowej w związku z wejściem w życie nowelizacji statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zdaniem MF przez orzeczenia TSUE (do których nawiązują polskie przepisy) należy rozumieć zarówno orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, jak i orzeczenia Sądu UE.

Skutki orzeczeń TSUE

Rozstrzygnięcie TSUE podjęte w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne jest wiążące dla sądu krajowego, który zadał pytanie, oraz dla innych sądów orzekających w tej samej sprawie. Orzeczenie ma moc wsteczną (ex tunc), co oznacza, że obowiązuje od momentu zaistnienia stanu faktycznego, którego dotyczy. TSUE może również ponownie odpowiedzieć na pytanie prejudycjalne, jeśli ten sam sąd uzna, że istnieje potrzeba dalszej wykładni przepisów prawa unijnego.

Pytania prejudycjalne do TSUE. Podsumowanie

Procedura odesłania prejudycjalnego to skuteczne narzędzie umożliwiające sądom krajowym wyjaśnienie wątpliwości w zakresie prawa unijnego, a także zapewnienie jednolitego stosowania tego prawa w całej Unii Europejskiej. Jest to mechanizm, który chroni interesy przedsiębiorców, podatników i innych podmiotów działających w ramach unijnego porządku prawnego. Odpowiedź TSUE na zadane pytanie prejudycjalne może wpłynąć na zmianę niekorzystnej sytuacji strony w postępowaniu toczonym przed polskim sądem.