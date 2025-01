Przez błąd prawniczki stracił termin. RPO i Sąd Najwyższy przyszli mu z pomocą

Sprawa dotyczyła mężczyzny obwinionego o popełnienie wykroczenia drogowego. Sąd rejonowy uznał go za winnego i wymierzył mu 700 zł grzywny. Obrońcy wystąpili o doręczenie uzasadnienia celem sporządzenia apelacji.

Obrona błędnie wskazała termin na apelację

Uzasadnienie doręczono obrońcom 5 grudnia 2023 r. - termin na wniesienie apelacji upływał zatem 12 grudnia. Nie została ona wywiedziona w terminie, wobec czego wyrok uprawomocnił się 13 grudnia.

18 grudnia 2023 r. do sądu wpłynęła apelacja samego obwinionego, wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej złożenia. Z wniosku wynikało, że obrońca poinformował obwinionego, że termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem, czyli upłynie 19 grudnia 2023 r. 13 grudnia 2023 r. do obwinionego dzwoniła obrończyni, przyznając, że błędnie wskazała termin, który wynosi 7 dni.



Sąd rejonowy odmówił jednak przywrócenia terminu do wniesienia apelacji. Taką samą decyzję podjął sąd drugiej instancji. W uzasadnieniu wskazano, że obwiniony był zdolny do podejmowania czynności w czasie biegu terminu zawitego, a skoro tak, to kiedy nawet byłby błędnie pouczony przez obrońcę o sposobie zaskarżenia wyroku, miało to miejsce z inicjatywy obrońcy i po upływie już terminu zawitego w sprawie – wcześniej obwiniony sam we własnym zakresie nie przejawiał zainteresowania sprawą, nie sprawdził choćby, czy istotnie obrońca złożył apelację i jaki jest faktycznie na to termin. Obwiniony nie wykazał, że dopełnił staranności i że był zainteresowany właściwym, zgodnym z prawem wniesieniem apelacji.