Koniec wielkiej awarii. Ministerstwo Sprawiedliwości tłumaczy, co się wydarzyło

Czym są e-KRK i e-KRS

Przypomnijmy, że e-KRK umożliwia dostęp do Krajowego Rejestru Karnego, w którym gromadzi się m.in. dane o osobach skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne. Informacje znajdujące się tam dotyczą też osób, którym prawomocnie umorzono postępowanie oraz które są obywatelami polskimi i zostały prawomocnie skazane przez sądy innych państw.

Z kolei e-KRS umożliwia elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego – scentralizowanej, informatycznej bazą danych składającej się z trzech osobnych rejestrów: rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru dłużników niewypłacalnych. Za pomocą e-KRS można złożyć do sądu rejestrowego elektroniczny wniosek o wpis do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego).

Elektroniczne Księgi Wieczyste pozwalają przeglądać treść ksiąg wieczystych, a także złożyć wniosek o odpis, wyciąg albo zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej.