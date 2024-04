Gminy robią, co mogą, aby zdążyć z uchwaleniem planów ogólnych do końca 2025 r.

- Od nas oczekuje się, że wykonamy plan ogólny w ciągu niecałych dwóch lat, podczas gdy ministerstwo zwleka z wydaniem podstawowego rozporządzenia dla tego dokumentu – zauważa Wojciech Watycha, naczelnik Wydziału Rozwoju i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Nowy Targ.

Zgodnie z ewidencją zbiorów i usług danych przestrzennych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, działania mające na celu stworzenie planów ogólnych podjęło ok. 380 gmin. Jedną z nich jest gmina Łysomice w województwie kujawsko-pomorskim, która nie tylko podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego i pozyskała dane przestrzenne z geodezji, ale w drodze przetargu wyłoniła wykonawcę, a nawet podpisała już z nim umowę. Zgodnie z tą umową cena za sporządzenie planu ogólnego dla gminy Łysomice wynosi 156 tys. zł. – Koszty, oczywiście, będą wyższe niż wynika z podpisanej umowy z wykonawcą, chociażby z uwagi na wysłanie listów czy ogłoszenia w gazetach. Nie jest to jednak istotne, ponieważ gmina ma obowiązek stworzenia planu ogólnego i zamierzamy go wykonać do końca przyszłego roku – zastrzega Krzysztof Babiarczyk, kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Łysomicach. W budżecie gminy na 2024 r. zarówno na sporządzenie planu ogólnego, jak i na sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czy przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy zaplanowano 483 tys. zł.

Także w Nowym Targu urzędnicy nie próżnują. – Przyjęliśmy uchwałę, zakończyliśmy etap zbierania wniosków do tego planu (było ich kilkadziesiąt) i w tym momencie czekamy jeszcze na ostatnie rozporządzenie ministra, w którym określi zasady wyznaczenia obszaru uzupełnienia zabudowy. Wtedy będziemy mieć komplet materiałów, żeby w trybie zamówienia publicznego szukać wykonawcy na sporządzenie planu ogólnego – mówi naczelnik Wojciech Watycha. Ministerstwo przewidziało, że koszt stworzenia planu ogólnego dla Nowego Targu wyniesie ponad 250 tys. zł, podczas gdy miasto zakłada, że koszt będzie dwukrotnie wyższy. Wojciech Watycha przypomina, że pieniądze wydane przez gminy na plany ogólne mają być refundowane ze środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii tłumaczy, że się nie spóźnia

Dr Joanna Dziedzic-Bukowska wskazuje, że w celu sporządzenia planu ogólnego większość gmin będzie korzystała z usług firm zewnętrznych, ponieważ w niewielu miastach funkcjonują Miejskie Pracownie Urbanistyczne. Raczej to zewnętrzne biura projektowe zdominują przygotowywanie projektów planów na zlecenie gmin. Jednak warto podkreślić, że na rynku nie ma zbyt wiele firm, które posiadają odpowiednią kadrę to wykonania projektu planu ogólnego, tym bardziej że będzie to zupełnie nowy dokument planistyczny, przygotowywany przez urbanistów po raz pierwszy. Dr Joanna Dziedzic-Bukowska podkreśla jednocześnie, że 23 kwietnia w Rządowym Centrum Legislacji ukazała się informacja o skierowaniu rozporządzenia w sprawie sposobu wyznaczania granic obszaru uzupełnienia zabudowy do podpisu ministra rozwoju i technologii, więc istnieje szansa, że niebawem akt ten wejdzie w życie, a zatem gminy przystąpią do dalszych działań zmierzających do przygotowania projektu planu ogólnego. Na stronach internetowych niektórych gmin pojawiły się już formularze wniosków do planów ogólnych, co oznacza, że niebawem gminy ogłoszą w Biuletynach Informacji Publicznej informacje o sposobie i miejscu składania wniosków do projektu planu ogólnego.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii mówi „Rzeczpospolitej”, że w najbliższych dniach do właściwych resortów zostanie przekazane zestawienie uwag zgłoszonych w ramach uzgodnień wraz ze stanowiskiem MRiT oraz projekt rozporządzenia z naniesionymi poprawkami. – Warto podkreślić, że rozporządzenie nie jest wymagane do sporządzenia planu ogólnego gminy i nie może być traktowane jako powód opóźnienia prac nad wspomnianym planem – uważa resort.