Chodzi o wyrok z 11 maja 2005 r. (sygn. K 18/04) dotyczący m.in. art. 62 ust. 1 konstytucji mówiącego o prawach wyborczych. – Trybunał stwierdził, że takie prawo nie ma charakteru ekskluzywnego. Innymi słowy, jeśli konstytucja przyznaje je obywatelom polskim, to nie oznacza to niemożności przyznania go także obywatelom innych państw – uważa prof. Koncewicz.

Dodaje jednak, że gdyby ustawodawca zdecydował się przyznać prawa wyborcze w wyborach lokalnych obywatelom Ukrainy, powinny one być jasno reglamentowane. – Mogłoby objąć osoby legalnie przebywające w Polsce, rzeczywiście zamieszkałe przez określony czas na danym terenie i faktycznie przyczyniające się do funkcjonowania lokalnej wspólnoty – zauważa ekspert.

Nawet gdyby Ukraińcom przyznano prawa w wyborach samorządowych, to nie dotyczyłyby one tych najbliższych, zaplanowanych na 7 kwietnia 2024 r. W najbliższych dniach upływają bowiem już terminy związane z tymi wyborami, np. do 22 lutego należy zgłaszać kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, a do 14 marca – kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Politycy podzieleni w sprawie głosowania

Czy należy przyznać prawo do głosowania w wyborach samorządowych osobom spoza Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii? Ten hipotetyczny pomysł dzieli partie polityczne w Sejmie. Najbardziej są do niego przekonani przedstawiciele Lewicy.

O sprawę zapytaliśmy przedstawicieli różnych partii politycznych. – Polska powinna aktywniej integrować społeczność ukraińską oraz inne społeczności, które są w naszym kraju. Przyznanie prawa czynnego i biernego w wyborach do rad gmin, na prezydentów, burmistrzów i wójtów to dobra do tego droga oraz ciekawy pomysł. Na listach Lewicy w wyborach samorządowych w Warszawie niemal na pewno znajdą się osoby pochodzące z Białorusi i Ukrainy, które mają polskie obywatelstwo – mówi nam radny Marek Szolc, współprzewodniczący Nowej Lewicy w Warszawie. – Dziś ta droga do obywatelstwa jest trudna i długa. Zabieramy ponad 2 mln ludzi, którzy tu mieszkają, żyją i płacą podatki oraz chcą tu zostać, szansę, by się zakorzenić, współdecydować o tych lokalnych sprawach. Jeśli myślimy o osobach, które mieszkają w Polsce co najmniej trzy lub cztery lata oraz chcą tu pozostać, to jest to rozsądny próg dla tego typu prawa – dodaje Szolc.