Wiceprezes Poczty Polskiej: Nie stać nas na utrzymanie zatrudnienia

Kiedy zakończycie PDO?

Umowy z pracownikami, którzy zgodzą się odejść za porozumieniem stron zostaną rozwiązane z dniem 28 lutego.

Czyli te 8,5 tys. osób dostanie propozycje odejścia w ramach PDO lada chwila?

W przyszłym tygodniu. W najbliższych dniach przeprowadzamy oceny, a od poniedziałku będziemy wysyłać oferty do wskazanych osób. W kolejnym tygodniu pracownicy będą mieli czas na zastanowienie się i złożenie wniosku o rozwiązanie stosunku pracy, bo na tym polega dobrowolność.

Co z pracownikami, którzy odrzucą ofertę dobrowolnego odejścia?

Otrzymają wypowiedzenie w ramach zwolnień grupowych, które niestety jesteśmy zmuszeni przeprowadzić.

Czyli odmowa nie uchroni pracownika przed utratą pracy w Poczcie Polskiej?

Niestety nie. Nie stać nas na to.

Związkowcy twierdzą, że rozmowy z zarządem na temat planu dobrowolnych odejść były prowadzone w sposób nietransparentny, że nie dostali od was szczegółowej informacji na temat stanu finansowego Poczty Polskiej.

Rozmawiamy ze związkowcami o pieniądzach. Wiedzą jakie są koszty zatrudnienia pracowników w spółce, bo jesteśmy w trakcie rokowań nad nowym zakładowym układem zbiorowym pracy. A to co nas miażdży, to struktura kosztowa, w której koszty pracownicze stanowią aż 65 proc. wszystkich kosztów spółki. To ewenement na skalę Europy, a może i szerzej. W żadnej europejskiej poczcie nie ma tak wysokich kosztów pracy jak u nas. W innych pocztach sięgają one średnio 40 proc. całego budżetu, czasem nieco więcej. Nie prezentowaliśmy związkom dokładnych bieżących danych finansowych, bo nie zostało jeszcze przyjęte sprawozdanie za ubiegły rok. Wypuszczanie w eter niepotwierdzonych danych mogłoby wywołać niepotrzebne dodatkowe zamieszanie wokół spółki. Pokażemy je, gdy wszystko będzie już zamknięte i zaudytowane. Jesteśmy transparentni.

Skupienie się związków na finansach powoduje, że tracą z oczu najważniejsze – dobro pracowników. Przecież brak Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy lub regulaminu wynagradzania to przede wszystkim trudna sytuacja właśnie samych pracowników i dlatego nie możemy do tego dopuścić. Musimy być odpowiedzialni. Zarząd chce doprowadzić do porozumienia w sprawie ZUZP.