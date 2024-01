Po tym, jak Rosja zaatakowała zbrojnie Ukrainę w lutym 2022 roku, mnóstwo Ukraińców – zwłaszcza kobiet i dzieci – wyjechało z kraju, najczęściej szukając pomocy w sąsiedniej Polsce. Nie wszyscy jednak planują zostać u nas stałe. Odpływ Ukraińców z Polski do innych europejskich krajów zaczął nasilać się w ostatnich miesiącach.

Jak wynika z danych ZUS, 759 tys. osób posiadających ukraińskie obywatelstwo zapłaciło składki w grudniu 2023 roku. To o 6,9 tys. mniej w porównaniu do listopada. Większy spadek nastąpił wcześniej w styczniu ubiegłego roku, kiedy 8,2 tys. Ukraińców wypisało się z ZUS. Ogółem jednak liczba ubezpieczonych w Polsce Ukraińców wzrosła w 2023 roku o 13,4 tys.

Ukraińcy wyjeżdżają z Polski do Niemiec, Holandii i Norwegii

Business Insider Polska zauważa tymczasem, że jest jeszcze jeden wskaźnik, który świadczy o stopniowym odpływie Ukraińców znad Wisły. Mowa o danych Eurostatu dotyczących beneficjentów tymczasowej pomocy w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Według statystki, w Polsce na koniec grudnia 2023 roku mieszkało 951,4 tys. takich osób z Ukrainy, co oznacza spadek o 5,3 tys. wobec tego samego miesiąca rok wcześniej.

Dane Eurostatu pokazują również, które kraje zanotowały największy napływ Ukraińców będących beneficjentami tymczasowej pomocy, i to może sugerować, dokąd migrują osoby z ukraińskim paszportem opuszczające Polskę. Nie jest zaskoczeniem, że na podium uplasowały się Niemcy – Ukraińców przybyło u naszego zachodniego sąsiada w grudniu aż o 275,4 tys. rok do roku. Kolejnymi krajami były Holandia (wzrost o 35,5 tys.) i Norwegia (wzrost o 33,2 tys.). Unijnym państwem, które zanotowało zaś najszybszy ubytek Ukraińców, są Czechy – w listopadzie 2023 roku wyemigrowało stamtąd 55 tys. osób z ukraińskim paszportem rok do roku.