Rekordowe wartości aktywów w OFE i PPK. Pomogła nie tylko giełda

Koniec roku był łaskawy dla oszczędzających długoterminowo z myślą o emeryturze.

Kilka rekordów

- Wartość aktywów netto zgromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych na koniec grudnia 2023 r. sięgnęła 21,76 mld zł – powiedział nam Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, nadzorującego ten program. - Co niezwykle istotne z perspektywy osób oszczędzających „zaledwie” 51,8 proc. z całej kwoty aktywów pochodzi z wpłat uczestników. Reszta, tj. 10,5 mld zł, to wpłaty od pracodawców, państwa oraz zyski wypracowane przez instytucje finansowe. Te ostatnie też są rekordowe. Od początku działalności PPK wynoszą one 3,4 mld zł, a procentowo instytucje finansowe zarobiły dla uczestników PPK ponad 31 proc. - dodał.

Wskazał też, że średnia wartość zgromadzonych w PPK pieniędzy na jednym rachunku, biorąc pod uwagę osoby oszczędzające w nich ponad 12 miesięcy, wynosi blisko 12 tys. zł.

- Liczba uczestników tego programu na dzisiaj to już 3,4 mln. Pierwszy raz w historii liczba dobiła do tych 3,4 mln – stwierdził wiceszef PFR.