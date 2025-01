Ryanair pokłócił się z lotniskiem w Belgradzie. W tle spór z Vinci

Co ciekawe, jeszcze do niedawna to właśnie Vinci Airports miało być inwestorem strategicznym lotniska CPK. Jednak polski rząd w grudniu zmienił zdanie.

Reklama

Ryanair krytykuje Vinci. Francuzów nazywa „spekulantami”

— Dla Vinci liczy się tylko zysk. W Belgradzie macie więc francuskich spekulantów, dlatego lotnisko jest niedofinansowane i nierozwinięte. Ale francuskim koncesjonariuszom na tym nie zależy. Ryanair w przyszłości stamtąd nie będzie latał — mówił McGuinness podczas konferencji w Sarajewie.

Czytaj więcej Transport Ryanair stracił cierpliwość do chamstwa na pokładzie. Awanturnicy będą płacić 15 tysięcy euro odszkodowania domaga się Ryanair od niesfornego pasażera, który awanturował się podczas rejsu z Dublina na kanaryjską wyspę Lanzarote. To ostrzeżenie dla jego naśladowców. Sprawa toczy się przed sądem w Dublinie.

Jego zdaniem wielkim błędem jest oddawanie koncesji na prowadzenie lotnisk zagranicznym firmom, ponieważ dla nich nadrzędnym celem są wyłącznie zyski. Nieważna jest jakość usług, tworzenie miejsc pracy czy wizjonerski biznes. — Dla nas lotnisko w Belgradzie okazało się zbyt drogie — dodał. Nie ukrywał, że rynek serbski jest dla Ryanaira bardzo interesujący i będą szukać innych możliwości. — Jeśli tylko znajdziemy miejsce z potencjałem, który może przynieść zyski, z pewnością tam się pojawimy.

Jak na razie Ryanair lata w Serbii tylko do Nišu. Serbowie mają związane ręce. Vinci będzie zarządzać do 2045 roku.