Wiceminister infrastruktury o PLL LOT: Popełniamy czasami błędy, ale je naprawiamy

Maciej Lasek, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK, odniósł się we wtorek, 3 grudnia, w Sejmie do zamieszania wokół narodowego przewoźnika. W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk zapowiedział przeniesienie grupy LOT z Ministerstwa Aktywów Państwowych do resortu infrastruktury. Chwilę później niespodziewanie ze stanowiska został odwołany prezes zarządu PLL LOT Michał Fijoł, a następnie doszło do zmian personalnych w radach nadzorczych Polskiej Grupy Lotniczej i LOT-u.

W poniedziałek, 2 grudnia, nowa rada nadzorcza LOT-u powierzyła tymczasowo obowiązki prezesa Tomaszowi Ludwickiemu, a Michała Fijoła ustanowiła prokurentem spółki. Nowy szef ma zostać wyłoniony w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wiceminister infrastruktury Maciej Lasek: Ogłosiliśmy konkurs na nowego prezesa PLL LOT

Maciej Lasek oświadczył w Sejmie podczas rozmowy z dziennikarzami, że „nie ma już żadnego zamieszania” w grupie LOT, „a problemy są za nami”.

– Popełniamy czasami błędy wynikające z niezrozumienia albo braku komunikacji, ale je naprawiamy. Niektóre procesy naprawcze trwają dłużej, niektóre krócej, ale celem jest dzisiaj to, żeby całe lotnictwo było w jednym resorcie i taka była decyzja pana premiera – zaznaczył wiceminister infrastruktury.