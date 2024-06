Czytaj więcej Dwa Kółka Romet inwestuje 100 mln zł. Chce mieć najnowocześniejszą fabrykę rowerów w Europie Romet realizuje inwestycje o wartości 100 mln zł. W rozwoju marki ma pomóc dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pieniądze mają być zainwestowane w obszar rozwoju produktów, produkcji, poprawienia ekologii firmy oraz rozwój cyfrowy.

Strefa w Krakowie miała zacząć działać także od lipca 2024 r., ale uchwałę radnych w styczniu tego roku unieważnił wojewódzki sąd administracyjny, który stwierdził jej wadliwość przez brak określenia granic strefy. Przedsięwzięcie zostało więc przesunięte o rok – nową datą dla prowadzenia strefy w Krakowie ma być 1 lipca 2025 r., wcześniej zostanie przygotowana nowa uchwała Rady Miasta. – Nowe przepisy mają skonsumować zarówno to, czego chcą Krakowianie, jak i to, co zapowiadał w swojej kampanii wyborczej prezydent Aleksander Miszalski – mówi Maciej Piotrkowski z Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

Nadmiar obostrzeń w Krakowie

Kraków już próbował wprowadzić strefę w dzielnicy Kazimierz pięć lat temu. Projekt spalił na panewce, bo był źle przygotowany – w praktyce doprowadzono do zamknięcia dzielnicy dla samochodów, dopuszczając do niej wyłącznie auta nisko- i zeroemisyjne. Efektem była tak silna fala protestów, że po niespełna trzech miesiącach obostrzenia zliberalizowano, po wnioskach zarówno mieszkańców, jak i naciskach działających na obszarze objętym strefą przedsiębiorców. We wrześniu 2019 r. strefa przestała obowiązywać.

Czytaj więcej Tu i Teraz Kilometrowe korki na A2. Wszystko przez budowę trzeciego pasa Kilkukilometrowe korki utworzyły się na drogach szybkiego ruchu wokół Poznania. To efekt rozpoczęcia prac wykonawczych na autostradzie A2 w związku z budową trzeciego pasa ruchu.

W przypadku strefy we Wrocławiu żadne decyzje jeszcze nie zapadły. Jeszcze w 2022 r. eksperci wskazali osiem obszarów, do których od 2025 r. nie mogłyby wjechać 20-letnie diesle i 25-letnie samochody benzynowe. Jednak dwa etapy konsultacji z mieszkańcami nie wskazały konkretnego rozwiązania – część ankietowanych optowała za objęciem strefą całego miasta, inni byli przeciwni jakimkolwiek obostrzeniom. Zgodzono się jedynie, że potrzebne są kolejne konsultacje, w tym również z naukowcami. – Ponieważ z konsultacji obywatelskich nic nie wyszło, więc prawdopodobnie prezydent zobowiąże Radę Miasta do przeprowadzenia, albo we własnym gronie, albo z mieszkańcami kolejnych konsultacji, z których zostanie wypracowane jakieś konkretne rozwiązanie – powiedział „Rzeczpospolitej” Tomasz Sikora, zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej wrocławskiego Urzędu Miasta.

Ponad pół tysiąca stref czystego transportu

Możliwość utworzenia strefy czystego transportu analizuje wiele innych miast, w tym Gliwice, Lublin, Rzeszów, Toruń, Łódź czy Poznań. Katowice, gdzie pół roku temu wprowadzono nowe przepisy dotyczące stref płatnego parkowania, na razie nie mają takich planów.