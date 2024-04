Maciej Lasek: Nie wygaszamy projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego

Kilka tygodni temu spółka zakończył przeprowadzanie audytów wewnętrznych. — Wyniki 8 audytów mam już na swoim biurku — mówił Maciej Lasek. 7 z nich zostało przygotowanych w samym CPK, a jeden przez firmę konsultingową Jacobs, w ramach umowy jaką ta spółka ma podpisaną z CPK. W przygotowaniu są postępowania na tzw. duże analizy zewnętrzne. - Więc jak będziemy budować? Roztropnie i efektywnie wydając pieniądze. Nie możemy projektować infrastruktury w oderwaniu od możliwości finansowych państwa. Musimy mieć zagwarantowane środki — mówił Maciej Lasek. Zaznaczył jednocześnie, że skoro harmonogram CPK nie był realny od początku, to trzeba dokładnie przyjrzeć się wszystkim aspektom planowanej inwestycji.

Zwrócił jednocześnie uwagę na to, że na początku realizacji projektu CPK przekonywano, że jest to lotnisko, które będzie obsługiwało 40 mln, 60 mln albo i więcej pasażerów rocznie. – Dzisiaj mamy przeskalowany już wewnątrz spółki ten projekt na 34 miliony. A ostatnia prognoza IATA pokazuje duży spadek dynamiki wzrostu przewozów pasażerskich w Europie i to też trzeba uwzględnić. I jest wiele takich niespodzianek. Jeden z zewnętrznych doradców CPK , który oceniał to lotnisko, powiedział, że to będzie to pierwsza stacja kolejowa z własnym lotniskiem na świecie – powiedział na spotkaniu pełnomocnik rządu.

Czytaj więcej Transport Maciej Lasek z zaskakującą deklaracją w sprawie CPK. „Powstanie, dyskutujemy kiedy” Przez ponad półtorej godziny w Sejmie Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, tłumaczył posłom, dlaczego nowy rząd musi przeprowadzić audyt tego, co poprzedni rząd zrobił w CPK.

Dialog Macieja Laska z branżą

W przekonaniu Macieja Laska jednym z elementów urealnienia tej inwestycji jest dialog z branżą. — Rząd chce także rozmawiać z lotniskami regionalnymi, bo uznaje, że to nie władza, a pasażerowie decydują, skąd chcą latać. Chcemy dbać o całościowy rozwój rynku — przekonywał. Odnosząc się do kwestii finansowych przypomniał, że w 2023 roku do CPK miało być przekazanych 7 mld zł z budżetu państwa, a ostatecznie popłynęło tam jedynie 3,7 mld. Te 3,3 mld gdzieś wyparowało. - Program wieloletni, który szacowano na 155 mld zł podpisano tydzień po ostatnich wyborach parlamentarnych. Wtedy, kiedy ci, którzy go podpisywali, praktycznie nie brali żadnej odpowiedzialności za finanse państwa. My chcemy sprowadzić ten projekt z chmur na ziemię – mówił Lasek. – A skoro w tym wypadku konkurujemy z budową elektrowni atomowej czy zakupami uzbrojenia, to musimy ten projekt przygotować tak, żeby wszyscy byli przekonani, że to będą dobrze wydane pieniądze — podsumował.