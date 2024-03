Pracownicy Lufthansy zaskoczyli. Mimo zapewnień nowy strajk w tym tygodniu

Chcą skorzystać z sukcesu

Fala protestów i co chwilę zrywane negocjacje w Lufthansie mają miejsce w czasie, gdy niemiecki przewoźnik ogłosił rekordowe wyniki, w tym podwojenie zysku netto za 2023 rok do 1,67 mld euro i zysku operacyjnego do 2,7 mld.

Joachim Vazquez Buerger, prezes zarządu UFO nie ukrywa, ze motywacja pracowników jest jasna: — Nasze załogi powinny także skorzystać z tego sukcesu — mówił w Deutsche Welle. Zapewniał jednocześnie, że jego koledzy głęboko ubolewają z powodu konieczności podjęcia tej decyzji, a pasażerów proszą o wybaczenie, jeśli ich strajk spowoduje jakiekolwiek niedogodności. — I bardzo żałuję, że Lufthansa nie chciała się z nami porozumieć. Ale jeśli zarząd chce pogorszenia sytuacji, kosztem pasażerów, będzie to miał — dodał.

Michael Niggemann, szef HR w Grupie Lufthansy jak na razie ubolewa nad skutkami ostatniego protestu i ostrzega: — Bezkompromisowe strajki powodują niedogodności dla naszych pasażerów, naszej firmie i w ostateczności także samym pracownikom. Cały czas jesteśmy gotowi do negocjacji, niemniej jednak to obie strony muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za znalezienie dobrych rozwiązań — mówił w rozmowie z BBC.

Lufthansa: Podwyżki już były

Już teraz wiadomo, że strajki będą bardzo kosztowne dla Lufthansy. Jak na razie pierwsze straty za trzy akcje protestacyjne sięgają 300 mln euro i pierwszy kwartał 2024 zakończy się stratą operacyjną.

Zarząd Lufthansy podkreśla jednocześnie, że roszczenia związkowców są wygórowane, ponieważ od połowy roku 2022 do dzisiaj podwyżki płac sięgnęły 10 proc. powyżej uzgodnionego wcześniej poziomu płac, a do tego jeszcze doszły najróżniejsze dodatki. W ramach dzielenia się wypracowanym zyskiem, pracownicy otrzymali do podziału ponad 500 mln euro.

W ostatni czwartek Grupa Lufthansy opublikowała wyniki finansowe za 2023 rok. Wszystkie linie wchodzące w skład grupy, czyli Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines oraz Eurowings, wypracowały rekordowy zysk. Przychody wyniosły 35,4 mld euro, a liczba przewiezionych pasażerów zwiększyła się do 123 mln, o 20 proc. więcej niż rok wcześniej. Wzrosła także liczba połączeń — o 14 proc. do 947 tys.