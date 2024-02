List otwarty o CPK. Polscy eksperci sprowadzają projekt z nieba na ziemię

Wiadomo z drugiej strony, że w ramach obowiązujących przepisów unijnych, które nie zezwalają na długotrwałe subsydiowanie dużych lotnisk ze środków publicznych, brak rentowności nowego portu lotniczego mógłby mieć dramatyczne skutki, łącznie z koniecznością jego zamknięcia – alarmują autorzy.

Czytaj więcej Transport Prezydent o CPK: Nie popadajmy w populizm. Inaczej się nie dało Dla premiera Donalda Tuska 2,7 mld złotych wydanych dotychczas na Centralny Port Komunikacyjny to kwota szokująca. Z kolei prezydent Andrzej Duda broni wysokich kosztów „rozruchu Centralnego Portu Komunikacyjnego”.

Zmiana profilu pasażera

W aglomeracji warszawskiej przewozy niskokosztowych linii szybko zbliżają się do poziomu linii tradycyjnych. „Tymczasem, według planów pozostawionych przez poprzedni rząd, w roku 2035 dwa tanie lotniska w Modlinie i Radomiu miałyby obsłużyć jedynie 5 mln pasażerów, a CPK około 34 mln pasażerów. Czyli zdecydowana większość taniego ruchu musiałaby korzystać z nowego, bardzo drogiego portu, co doprowadziłoby do istotnego tłumienia popytu. Warto zwrócić uwagę, że to dzięki ofertom ultratanich linii podróże lotnicze stały się dostępne dla ogromnej części społeczeństwa (...). Przekierowanie części tanich linii do CPK oznaczałoby redukcję owej mobilności, zarówno krajowej jak i międzynarodowej, ze wszystkimi skutkami gospodarczymi; ograniczyłoby także liczbę przewożonych przez linie lotnicze pasażerów” – wskazują autorzy listu.

Przyszłość LOT-u

Projekt budowy CPK zakładał skokowy rozwój LOT i awans polskiego przewoźnika do grupy europejskich liderów i założenie, że pozostanie on niezależny. To mało realistyczne myślenie w sytuacji, kiedy na rynku europejskim trwa konsolidacja i umacniają się trzy silne grupy przewoźników skupionych wokół Lufthansy, KLM Air France oraz British Airways z Iberią.

Czytaj więcej Transport Pełnomocnik ds. CPK Maciej Lasek: To lotnisko zapewni Polsce bezpieczeństwo przed Rosją - CPK zapewni Polsce bezpieczeństwo w razie agresji Rosji – powiedział w Radiu Zet Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. CPK. - Jeśli mówimy tak, to znaczy wojskowi wykorzystają każdą możliwą infrastrukturę do celów obronnych. Jest jedno pytanie – kiedy ta infrastruktura powstanie – dodał pełnomocnik rządu.

„Czy PLL LOT ma szanse na nawiązanie skutecznej konkurencji z wielkimi graczami na rynku? A od tego zależy w dużym stopniu sukces CPK. Opisywane trendy dotyczą także rynku Europy Środkowej. Równocześnie, abstrahując od tych zjawisk (na które nie mamy wpływu), projekt CPK zakłada, że w naszym regionie to PLL LOT będzie liderem, linią pierwszego wyboru. Czy tak się w istocie stanie? Uważamy, że kwestia ta powinna być przedmiotem poważnej analizy przed podjęciem finalnej decyzji o budowie CPK” – piszą autorzy listu.