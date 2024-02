Prezydent o CPK: Nie popadajmy w populizm. Inaczej się nie dało

Przyszłość projektu CPK była jednym z głównych tematów posiedzenia Rady Gabinetowej. Wiadomo, że dla prezydenta jest to sprawa priorytetowa. Donald Tusk nie twierdzi, że tego projektu jego rząd nie będzie kontynuował. Postanowił jednak przeprowadzenie audytu, a jego wyniki mają być znane pod koniec I kwartału.

Reklama

Czytaj więcej Transport CPK. Kolejne zmiany w zarządzie i radzie nadzorczej. Jest zaskoczenie 2 lutego br. Rada Nadzorcza Centralnego Portu Komunikacyjnego powołała na członka zarządu spółki Dariusza Kusia. A do rady nadzorczej CPK wszedł Zbigniew Szafrański.

— Mam świadomość tego, że pan prezydent już wielokrotnie sygnalizował, że bardzo mu zależy, aby Centralny Port Komunikacyjny powstał. Gdzie jesteśmy w tej chwili? Otóż na CPK wydano 2,7 mld złotych — mówił Tusk. I wyliczał. - W spółce jest zatrudnionych 749 osób. Tylko na ich pensje wydano 276 mln złotych. Doradztwo zewnętrzne to 10 mln złotych. Wynagrodzenia dla zarządu: 11 mln złotych. Utrzymanie biura i usług IT: 112 mln złotych. Na promocję, lobbing, propagandę wokół CPK: 27 mln złotych. To zresztą nieźle tłumaczy dlaczego tak dużo w przestrzeni publicznej zajmuje debata na temat CPK. Na program kolejowy: pół miliarda złotych. Ale nie zbudowano nawet jednego kilometra torów. I nie ma nawet pozwolenia na budowę z wyjątkiem tunelu pod Łodzią, którego zresztą nie zaczęto drążyć. Program lotniskowy to 708 mln złotych. Ale projekt terminala lotniskowego nie jest jeszcze gotowy. Nie ma tu nawet pozwolenia na budowę i decyzji lokalizacyjnej. Nie będę pana prezydenta zanudzał dalszymi szczegółami, ale każdy kolejny element tej układanki jest równie szokujący. Cały projekt jest wyceniany na 155 mld złotych — mówił Tusk.

Koszty muszą być duże

Prezydenta Andrzeja Dudy te informacje nie zaszokowały. — Akurat tak się składa, że jestem nie tylko prawnikiem, ale i administratywistą, znam więc procedury administracyjne. I tak to jest, że przy tak ogromnych inwestycjach, jak Centralny Port Komunikacyjny, czy elektrownie atomowe, gdzie mówimy o miliardach, sam proces przygotowania, zanim wystąpi się o pozwolenia na budowę i decyzje lokalizacyjne czy środowiskowe, to już są ogromne koszty. Choćby przygotowanie koncepcji, ekspertyz, wstępnych planów. Niestety są one bardzo duże — podkreślił prezydent.