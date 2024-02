Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz: Termin oddania CPK w 2028 nierealistyczny

"W CPK rozpoczął się audyt - mamy trzy miesiące do pierwszych decyzji na bazie audytu, a później trzy miesiące audytu super zaawansowanego. Termin 2028 r. jest absolutnie nierealistyczny, taki termin, gdyby iść według scenariusza poprzedniej władzy. Wydaje się, że realistyczny na ten moment - ale to pokaże audyt - to jest 5-7 lat więcej. Tak to wygląda przed audytem" - powiedziała ministra.

Inwestycja nie jest na zaawansowanym poziomie, mimo zapewnień rządu PiS. - Tak jak była łąka pod Baranowem, tak jest łąka pod Baranowem. Termin 2028 roku jest absolutnie nierealistyczny. Taki termin realistyczny, gdyby iść według scenariusza poprzedniej władzy - ale audyt to pokaże z pełną dokładnością - to jest dobre pięć, siedem lat więcej – powiedziała Pełczyńska-Nałęcz w RMF FM.

Audyt pokaże czy jest budować duży port lotniczy, taki jak CPK

Dodała, że audyt jest przeprowadzany także po to, by zdecydować, czy lepiej inwestować w porty rozproszone, czy w jeden główny port lotniczy.

- Polskę dzisiaj stać na duże projekty. Jeżeli ten projekt się opłaca, jeżeli spowoduje, że będziemy mieli dobrą komunikację lotniczą, efektywną komunikację kolejową, to jak najbardziej tak. Ale to trzeba wykazać w audycie - podkreśliła. "Ale dalej zostaje pytanie o kolej. Stawiamy na szybką kolej zapominając o kolei powiatowej" - dodała Pełczyńska-Nałęcz.