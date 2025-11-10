Nicolas Sarkozy opuści więzienie

Aktualizacja: 10.11.2025 14:19 Publikacja: 10.11.2025 13:45
Nicolas Sarkozy
Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier
Pod koniec października Nicolas Sarkozy trafił do więzienia. Byłego prezydenta Francji uznano winnym nielegalnego finansowania kampanii prezydenckiej z 2007 roku przy użyciu funduszy od libijskiego dyktatora Muammara Kaddafiego.
Sarkozy, który był przywódcą francuskiej prawicy i sprawował urząd prezydenta w latach 2007–2012, został we wrześniu skazany na pięć lat więzienia za udział w zorganizowanym spisku mającym na celu pozyskanie pieniędzy od libijskiego dyktatora Muammara Kaddafiego na finansowanie kampanii wyborczej. Zobowiązał się do normalizacji relacji z Libią w zamian za 6,5 mln euro na kampanię prezydencką w 2007 r.
Sarkozy, który był wówczas ministrem spraw wewnętrznych, wysłał w 2005 r. swojego dyrektora gabinetu Claude’a Guéanta i bliskiego przyjaciela Brice’a Hortefeux na spotkanie z Abd Allahem as-Senusim, odpowiedzialnym za strącenie w 1988 r. samolotu Pan Am nad szkocką miejscowością Lockerbie oraz samolotu linii UTA rok później. Tajne porozumienie między Sarkozym a Kaddafim wyszło na jaw dopiero 10 lat temu, kiedy na jego ślady natknął się portal śledczy Mediapart.
Francuska prokuratura poparła wniosek obrony o zwolnienie Sarkozy’ego, ale z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków, takich jak np. dozór elektroniczny czy ograniczenie kontaktów z mediami.
Od rana sąd apelacyjny w Paryżu rozpatrywał argumenty prawników byłego prezydenta. Sarkozy, który uczestniczył w posiedzeniu zdalnie, za pośrednictwem łącza wideo, przyznał, że pobyt w więzieniu jest dla niego „bardzo trudny i wyczerpujący”.
Mimo odbywania kary, Nicolas Sarkozy utrzymuje, że jest niewinny, i zapowiada, że będzie walczył do końca o oczyszczenie swojego imienia. – Nie popełniłem żadnego przestępstwa. Moja walka o prawdę dopiero się zaczyna – miał powiedzieć swoim współpracownikom, cytowany przez francuskie media.
