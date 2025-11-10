Nicolas Sarkozy opuści więzienie

Wkrótce więcej informacji

Pod koniec października Nicolas Sarkozy trafił do więzienia. Byłego prezydenta Francji uznano winnym nielegalnego finansowania kampanii prezydenckiej z 2007 roku przy użyciu funduszy od libijskiego dyktatora Muammara Kaddafiego.

Skazanie Nicolasa Sarkozy'ego

Sarkozy, który był przywódcą francuskiej prawicy i sprawował urząd prezydenta w latach 2007–2012, został we wrześniu skazany na pięć lat więzienia za udział w zorganizowanym spisku mającym na celu pozyskanie pieniędzy od libijskiego dyktatora Muammara Kaddafiego na finansowanie kampanii wyborczej. Zobowiązał się do normalizacji relacji z Libią w zamian za 6,5 mln euro na kampanię prezydencką w 2007 r.

Sarkozy, który był wówczas ministrem spraw wewnętrznych, wysłał w 2005 r. swojego dyrektora gabinetu Claude’a Guéanta i bliskiego przyjaciela Brice’a Hortefeux na spotkanie z Abd Allahem as-Senusim, odpowiedzialnym za strącenie w 1988 r. samolotu Pan Am nad szkocką miejscowością Lockerbie oraz samolotu linii UTA rok później. Tajne porozumienie między Sarkozym a Kaddafim wyszło na jaw dopiero 10 lat temu, kiedy na jego ślady natknął się portal śledczy Mediapart.