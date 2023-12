Kryzys na Morzu Czerwonym. Duże firmy rezygnują z tej trasy

Czytaj więcej Biznes Jemen atakuje Arabię. Ropa gwałtownie drożeje Ropa kosztuje już ponad 70 dolarów, po ataku terrorystycznym na największy saudyjski terminal naftowy. Arabowie podnoszą ceny dla Azji i USA, a obniżają dla Europy.

Cieśnina Bab al-Mandab – znana również jako Brama Łez – to kanał o szerokości 32 km już wcześniej znany z tego, że jest niebezpieczny w żegludze.Leży pomiędzy Jemenem na Półwyspie Arabskim a Dżibuti i Erytreą na afrykańskim wybrzeżu.Jest to trasa, którą statki mogą dotrzeć do Kanału Sueskiego od południa, ale i sama w sobie jest głównym szlakiem żeglugowym. Unikanie tej drogi oznacza, że ​​statki muszą płynąć znacznie dłuższymi trasami, najczęściej opływając południową Afrykę.

Cieśniną Bab al-Mandab co roku przepływa około 17 tysięcy statków z ładunkami stanowiącymi 10 proc. światowego handlu.

Oprócz incydentów z jednostkami Maerska i Hapag-Lloyd, co najmniej dwa inne statki towarowe w cieśninie zostały zaatakowane w ostatni piątek. Według informacji służb amerykańskich jeden z nich został trafiony dronem, a drugi rakietami. Za oba ataki Amerykanie obwiniają Huti. Rebelianci z Huti nie potwierdzili wprawdzie użycia do ataku dronów, ale nie ukrywali, że rzeczywiście wystrzelili rakiety w stronę statków. Ugrupowanie to kontroluje część Jemenu od czasu przejęcia władzy w 2014 r., co w efekcie wywołało trwającą tam wojnę domową.

Żegluga międzynarodowa zagrożona

Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan podróżujący teraz po Bliskim Wschodzie, że Huti zagrażają żegludze na Morzu Czerwonym, które jest kluczowe do transportu ropy i towarów. — Stany Zjednoczone współpracują ze społecznością międzynarodową, partnerami z regionu i z całego świata, aby uporać się z tym zagrożeniem” – powiedział.