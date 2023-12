Gorąco na granicy z Ukrainą; 3500 tirów w kolejce

„Biorąc pod uwagę, że blokady dokonują marginalne siły polityczne, które z pewnością nie reprezentują większości w kraju (Polsce-red), jestem przekonany, że na tym tle nie ma potrzeby bawić się w politykę. Musimy przestrzegać prawa europejskiego, które pozwala na swobodny przepływ pojazdów na terenie całej UE” – podkreślił Ukrainiec.

W podobnym tonie wypowiadały się też organizacje przewoźników krajów unijnych. Na razie władze Ukrainy znalazły sposób by wymieniać czekających kierowców i przetransportować do siebie najbardziej potrzebne towary. Wymiana kierowców odbywa się autobusami, a towary są przeładowywane na pociągi. To jednak nie udrożni polskiej granicy.