Ukraińskie tiry skręciły na Węgry, tam też rośnie kolejka na granicy

O 40 proc. eksportu mniej

- O godzinie 7 rano z Ukrainy wyjechało ok. 30 pojazdów ciężarowych. W kolejce było ok. 60 pojazdów. Właściwie nie ma tu kolejki elektronicznej dla ciężarówek, czyli pojazdy dojeżdżają do granicy w kolejce ogólnej, przekraczają granicę, ale dla ciężarówek wyznaczony jest osobny pas i wytyczona jest także kolejka przed punktem kontrolnym – opisał rzecznik ukraińskiej straży granicznej.

Dodał, że otwarcie punktu Ugrinow to jedno z ustaleń polsko-ukraińskich. Dotyczy pustych tirów o masie powyżej 7,5 tony.

- Inne ustalenia dwustronne trzeba wdrożyć w najbliższych dniach. Chodzi o utworzenie odrębnych przepustek w e-kolejce dla tirów bez ładunków, które wyjadą z Ukrainy przez punkty kontrolne Jagodin i Krakowiec

W wyniku prowadzonej od 6 listopada blokady polskiej granicy z Ukrainą, eksport Ukrainy na odcinku granicy z Polską zmniejszył o 40 procent. A to właśnie przez Polskę najwięcej ukraińskich towarów trafiał na rynek Unii i z Unii na Ukrainę.