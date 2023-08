Aerofłot leci z dużą stratą: rosną koszty, dług i ceny paliwa

Chociaż ruch pasażerski Aeroflotu w ostatnim kwartale wzrósł o 32 proc., do 11,46 mln osób, koszty operacyjne związane z obsługą samolotów i pasażerów w tym samym okresie wzrosły o 66,5 proc. a paliwo lotnicze podrożało o 43 proc. To ostatnie jest skutkiem kierowania na eksport przez naftowe koncerny większości produkowanych paliw, by zasilić budżet wojskowy Kremla.

Samoloty rozbierane na części

Należy tu wyjaśnić, że po zawłaszczeniu przez rosyjski reżim zachodnich samolotów, które rosyjskie linie w tym Aerofłot leasingowały w całej Europie, rosyjscy przewoźnicy utracili dostęp do serwisowania i oryginalnych części.

Aby móc latać, Aerofłot rozebrał na części kilka najstarszych airbusów i boeingów. Resztę potrzebnych części musi kupować w krajach trzecich, co wiąże się z wyższymi cenami u pośredników. Podobnie jest z serwisowaniem. Za to wszystko spółka musi płacić nie rublami, ale twardą walutą.

Dlatego koszty finansowe wzrosły 3,8 razy w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Z raportu wynika, że ​​było to głównie skutkiem ujemnego kursu wymiany portfela leasingowego w wyniku deprecjacji rubla w stosunku do dolara amerykańskiego – z 70,3 rubli za dolara na dzień 31 grudnia 2022 r. do 87 rubli za dolara 30 czerwca 2023 r.

Aerofłot zanotował także wzrost zadłużenia netto o 6,9 proc. Na koniec pierwszego półrocza czysty dług rosyjskiego przewoźnika wyniósł 538,2 mld rubli (23,01 mld zł).

„Ogólne ożywienie popytu i wzrost stawek powinny poprawić sytuację finansową Aerofłotu. Spółka może wyjść na zero w trzecim kwartale 2023 roku” – spodziewają się eksperci BCS Mir Investments.