Farsa na US Open. Dlaczego nie zadziałał tenisowy VAR

Okazuje się, że zawiódł sprzęt. "Zgodnie z protokołem sędzia może podejmować jakiekolwiek decyzje jedynie na podstawie powtórki, którą zobaczy na tablecie. Jeśli nagranie jest niedostępne, pierwotna decyzja pozostaje w mocy. Uszkodzony tablet natychmiast po meczu został naprawiony" - informują organizatorzy.

Jak działa tenisowy VAR podczas US Open

US Open był pierwszym turniejem Wielkiego Szlema, gdzie - już w 2006 roku - pojawiła się możliwość skorzystania przez tenisistów z powtórek wideo. Początkowo funkcjonował on tylko na najważniejszych kortach, ale od pięciu lat jest już na wszystkich, gdzie odbywają się mecze drabinki głównej turnieju singlistów i singlistek. Tegoroczna edycja jest trzecią, podczas której system Hawk-Eye działa już automatycznie, zamiast sędziów liniowych.

VAR nie dotyczy autów, tylko sytuacji na korcie - właśnie podwójnego odbicia, kontaktu piłki z ciałem czy dotknięcia siatki - i jest obecny podczas tegorocznego US Open na pięciu najważniejszych kortach. Sędzia po obejrzeniu powtórki może zmienić pierwotną decyzję lub ją podtrzymać.

Iga Świątek o zmianach dowiedziała się podczas konferencji prasowej i był zaskoczona. - VAR jak w piłce nożnej? Tutaj, na US Open? - dopytywała, ale po chwili uznała, że to dobre dla tenisa. - Idziemy we właściwym kierunku - mówi na łamach "L'Equipe" Christopher Eubanks. - To ma sens, bo frustruje, kiedy widzisz, że piłka odbiła się dwa razy, a sędzia tego nie dostrzegł - potwierdza w rozmowie z AP Caroline Garcia. Najpierw tablet musi jednak działać.