Niemcy: Sąd orzekł, że AfD może być inwigilowana przez służby

Organizacja Campact: AfD osłabia demokrację i rządy prawa

W 2022 roku sąd w Kolonii odrzucił skargę ugrupowania na decyzję Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji (BfV) w sprawie uznania jej za ekstremistyczną. Poniedziałkowa decyzja sądu w Münster oznacza, że orzeczenie sądu w Kolonii zostało podtrzymane.



„Orzeczenie potwierdza to, co mówiliśmy od lat: AfD to skrajnie prawicowa partia, która chce osłabić naszą demokrację i rządy prawa” - głosi oświadczenie Felixa Kolba, przedstawiciela antyekstremistycznej organizacji Campact.