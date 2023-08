US Open. Długi rozbieg Huberta Hurkacza

Ciąg dalszy to tie-break, wygrany przez Hurkacza do zera, coś w rodzaju uśmiechu pod nosem czekającego na czwarty set Polaka i nagłe przejęcie meczu. Może Marc-Andrea trochę stracił kondycję, może wróciły doń stare demony, ale największą rolę odegrała jednak postawa 17. tenisisty świata, który zaczął wreszcie serwować jak potrafi, poprawił grę z głębi kortu, z gema na gem niszczył wiarę Szwajcara w pierwszy sukces wielkoszlemowy. Końcowy wynik: 4:6, 5:7, 7:6 (7-0), 6:3, 6:1 dobrze pokazuje jak było, choć nie pokazuje przyczyn początkowej zapaści.

Strachu o formę Huberta Hurkacza chyba jednak mieć nie trzeba, jeśli coś nie działało, to zapalnik właściwej gry. Skoro jednak nastąpiła pobudka, to drugi mecz polskiego tenisisty powinien być lepszy., Rywalem będzie 21-letni Brytyjczyk Jack Draper (123. ATP, ale bywało znacznie lepiej), z którym Hubi wcześniej wygrywał dwa razy i ma pojęcie, co go czeka.

Drugi dzień US Open przyniósł, podobnie jak pierwszy, sporo dawkę atrakcji i parę niespodziewanych rozstrzygnięć. Był ostatnim dniem turnieju dla Caroline Garcii (nr 7), Barbory Krejcikovej (12), Karena Chaczanowa (11) i Venus Williams w jej 24 starcie (wciąż nie wiemy czy ostatnim) w Nowym Jorku. Jessica Pegula, Ons Jabeur, Aryna Sabalenka, Carlos Alcaraz, Daniił Miedwiediew, Jannik Sinner i Andy Murray grają dalej.

Dziś wieczorem wracają do gry trzy Polki. Iga Świątek zagra z Darią Saville drugi mecz na korcie Louisa Armstronga zapewne około 20-21., nieco później, po grze mężczyzn na korcie nr 11 zmierzą się Magdalena Fręch i Karolina Muchova. Magda Linette i Jennifer Brady pojawią się porą nocną (czwarte spotkanie na korcie nr 17).