Henryk Wnorowski, RPP: Obniżki stóp procentowych? Raczej nieprędko

"Powrót do obniżek stóp nieco się oddala. Takie są uwarunkowania. Musimy mieć pewność trwałości tego co osiągnęliśmy" – dodał członek RPP.

Reklama

Henryk Wnorowski dodał, że dla niego kluczowe są oczekiwania inflacyjne.

Komentując prognozy S&P Global Ratings na temat podwyżki stóp w 2025 rok, członek RPP odparł, że „chyba są niewielkie szanse, żeby ta prognoza była trafna. Ale rzeczywiście to, co mówimy i to, co robimy sugeruje, że powrót do obniżek się nieco oddala” - powiedział.

Czytaj więcej Dane gospodarcze Prezes NBP definitywnie zamknął drzwi. Obniżki stóp procentowych nie będzie Dyskusja w RPP na temat obniżki stóp procentowych rozpocznie się prawdopodobnie dopiero na początku 2025 r. i nie od razu musi poskutkować faktycznym poluzowaniem polityki pieniężnej – powiedział na piątkowej konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński.

Henryk Wnorowski: Szykuje się nam bardzo przyzwoity wzrost

"Dla mnie kluczowe są oczekiwania inflacyjne. One się poprawiają, ale jeszcze mnie nie satysfakcjonują" – powiedział Henryk Wnorowski, ekonomista i były poseł PiS.