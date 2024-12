Nie będzie „Sylwestra Marzeń”. Koniec koszmaru mieszkańców Zakopanego

Obecny burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz już w kwietniu, czyli po wyborach, powiedział, że w najbliższych latach „Sylwestra Marzeń" nie będzie.

Nie ma Jacka Kurskiego w TVP

- Nie ma poprzedniego burmistrza, nie ma pana Jacka Kurskiego w TVP, więc również „Sylwestra Marzeń” nie będzie - powiedział.

Chociaż impreza była flagowym programem TVP, budziła też kontrowersje – politycznym podtekstem, lansowaniem kiczu, ogromnymi wydatkami publicznych pieniędzy, hałasem i burdami w mieście pijanych uczestników. Miasto też ponosiło koszty. Samo ubezpieczenie kosztowało około pół miliona zł.

„Muzyka, taniec, śpiew, gwara czy strój góralski to unikatowe wartości, które przyciągają do nas tłumy gości z Polski i całego świata. Na scenie zakopiańskiego sylwestra pojawią się wykonawcy, którzy podkreślają swoją tożsamość i przynależność do Skalnego Podhala. Usłyszymy tradycyjną muzykę góralską i wywodzącą się z niej muzykę folkową. Czeka nas wiele pozytywnych muzycznych emocji” – informują władze miasta.