Matthew Perry nie żyje. Rodzina gwiazdora serialu "Przyjaciele" wydała oświadczenie

Za rolę w serialu "Przyjaciele" Matthew Perry otrzymał Nagrodę Gildii Aktorów Ekranowych. Aktor, który wystąpił też w serialu "Ally McBeal" (2002) był nominowany do nagrody Emmy za role w serialu "Prezydencki poker" (The West Wing, 2003) i filmie "Młodzi gniewni - historia Rona Clarka" (The Ron Clark Story, 2006).

Matthew Perry zagrał także u boku Bruce'a Willisa w komedii kryminalnej "Jak ugryźć 10 milionów" (The Whole Nine Yards, 2000) czy komedii romantycznej "Kto pierwszy, ten lepszy" (Serving Sara, 2002) z Elizabeth Hurley, użyczył także głosu postaci Benny'ego w grze "Fallout: New Vegas" (2010).

Walka Matthew Perry'ego z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu

Matthew Perry, który przez lata nadużywał narkotyków i alkoholu, nigdy nie był żonaty i nie miał dzieci. W swoich wspomnieniach twierdził, że kilkanaście razy trafiał na odwyk. W pewnym momencie aktor przyjmował codziennie 55 tabletek środka przeciwbólowego zawierającego hydrokodon oraz paracetamol i schudł do 58 kilogramów.

- Nie wiedziałem, jak przestać. Gdyby policja przyszła do mojego domu i powiedziała "jeśli dziś wieczorem się napijesz, zabierzemy cię do więzienia", zacząłbym się pakować. Nie mogłem przestać, ponieważ choroba i uzależnienie postępują. Z wiekiem było coraz gorzej - relacjonował.

Perry ujawnił, że w wieku 49 lat był bliski śmierci, gdy doszło u niego do perforacji przewodu pokarmowego. Aktor walczył o życie po pęknięciu okrężnicy w wyniku przedawkowania opioidów. Spędził wówczas dwa tygodnie w śpiączce i pięć miesięcy w szpitalu.