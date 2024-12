Monika Strzępka i Maciej Nowak zainspirowali serial „Udar” Pawła Demirskiego. Nowak dyrektorem Narodowego?

Czy Maciej Nowak zostanie dyrektorem Teatru Narodowego?

A może być jeszcze bardziej wpływowy ze względu na konkurs na dyrektora Teatru Narodowego. Od sezonu 2025/2026 obejmie go nowa ekipa, wyłoniona w zamkniętym konkursie, do którego zaproszenia kierowała Hanna Wróblewska, ministra kultury. Otrzymali je Jan Klata, Michał Kotański, Paweł Płoski oraz Joanna Nawrocka, której program współtworzy właśnie Maciej Nowak.

Oczywiście, wcześniej Nowak miał szczęście wrócić do formy, co zainspirowało Pawła Demirskiego do napisania drugiego, po „Artystach”, scenariusza serialowego. „Artystów” reżysersko zrealizowała Monika Strzępka. Teraz zaś Demirski zdecydował się na debiut reżyserski, choć wspomagali go także Antonio Galdamez i Rafał Skalski.

Chociaż „Udar”, w przeciwieństwie do „Artystów”, rozgrywa się poza teatrem, w obsadzie serialu jest wiele aktorek i aktorów, dla których Demirski pisał, gdy grali jego sztuki w Wałbrzychu, wrocławskim Teatrze Polskim i Teatrze Starym w Krakowie. Gwiazdę kulinarnych programów Jacka Trockiego, geja o pseudonimie „Gruby” zagrał Jacek Poniedziałek, gwiazda i podpora Nowego Teatru Krzysztofa Warlikowskiego, z myślą o tej roli pogrubiony, z brodą i siwą peruką.

W serialu ważny jest też motyw kryzysu związku rodziców dziecka, które źle czuje się ze swoją płcią i zamierza dokonać tranzycji. Można w tym odnaleźć dalekie echa historii samego Pawła Demirskiego i Moniki Strzępki.

Ponieważ serial jest już gotowy od wiosny 2023 r. – opóźnienie premiery ma związek z decyzją wycofania się producenta i dystrybutora, czyli platformy ViaPlay z Polski – Demirski, nawet gdyby chciał, nie miał szans odnieść się do zeszłorocznego kryzysu w Teatrze Dramatycznym. Chodzi o sytuacje, gdy wobec protestu aktorek nie doszło do premiery „Heks” Agnieszki Szpili, a potem Monika Strzępka została odwołana z dyrekcji przez władzę Warszawy.