Ten tytuł należy do kanonu wielkiej klasyki baletowej. „Śpiącą królewnę” będzie można obejrzeć w choreografii, którą dla Opery Paryskiej stworzył w 1989 roku słynny wspaniały tancerz, uciekinier ze Związku Sowieckiego, Rudolf Nuriejew. Jest to spektakl zrealizowany z ogromnym, rzec by można, niedzisiejszym rozmachem

Przedstawienia baletowe będą dominować w paryskich prezentacjach tego sezonu nie tylko dlatego że Opera Paryska ma w tej sztuce wspaniałe tradycje oraz jeden z najlepszych zespołów na świecie. Ważne jest i to, że polska publiczność bardzo lubi oglądać spektakle baletowe na dużym ekranie kinowym.

W tym sezonie program pokazów układa się w przegląd najwybitniejszych tytułów i największych indywidualności choreograficznych w historii tańca, począwszy od romantycznej „Giselle” w klasycznej wersji Jeana Corallego i Julesa Perrota (27 kwietnia 2023), aż do całkiem nowego, autorskiego spektaklu „Play” Szweda Alexandra Ekmana (12 grudnia). Ten artysta jest stosunkowo mało popularny w Polsce, ale na pewno warto go poznać.

Każdy kolejny miesiąc przyniesie inne przedstawienie. Będą balety dwóch XX-wiecznych mistrzów, George’a Balanchine’a (marzec 2023) i Maurice’a Béjarta (czerwiec 2023), nie zabraknie też „Jeziora łabędziego” (31 stycznia 2023). Tym razem będzie to wersja uwspółcześniona, ale i na swój sposób wierna tradycji. Jej twórcą jest najwybitniejszy współczesny choreograf francuski o olbrzymim dorobku, Angelin Preljocaj.

Zestaw spektakli i tytułów uzupełniają wybrane opery i operetki, nowoczesnych teatralnie i bardziej tradycyjnych. Z jednej strony już 29 listopada będzie „Faust” Gounoda w reżyserii głośnego reżysera niemieckiego Tobiasa Kratzera, który uwspółcześnił znaną historię, pokazując na przykład, że to Mefisto wędrując po świecie z odmłodzonym Faustem podpalił paryską katedrę Notre Dame. Z drugiej zaś – ciekawie zapowiada się planowane na 11 maja 2023 roku, „Życie paryskie” Jacquesa Offenbacha w inscenizacji słynnego projektanta mody Christiana Lacroix

Nie wolno też przegapić operowego „Hamleta” Ambroise’a Thomasa, którego dla Opera Bastille przygotowuje Krzysztof Warlikowski. Transmisja zaplanowana jest na 17 kwietnia 2023 roku.

Pokazy odbywają się w siedmiu miastach Polski – w Częstochowie (kino studyjne OKF Iluzja), Katowicach (kino Rialto), Koninie (kino Oskard Centrum Kultury i Sztuki), Radomiu (kino Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia), Stargardzie (kino Stargardzkiego Centrum Kultury), Warszawie (kino Muranów) i Wrocławiu (kino Nowe Horyzonty).

Szczegółowy program i daty: www.KinoMaestro.pl