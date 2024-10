Polski Balet Narodowy w norweskich klimatach Griega i Ibsena

Sukces „Peera Gynta” sprawił, że Edward Clug zaczął otrzymywać propozycje stworzenia kolejnych takich historii. – Uznano, że jestem dobrym opowiadaczem historii – śmieje się, i dodaje: – Bohaterem mojego drugiego baletu narracyjnego w Zurychu był „Faust”. Oba spektakle odniosły sukces także dlatego, że siła tych tematów tkwi w ich strukturze teatralnej. Zresztą najpierw zaproponowałem w Zurychu „Mistrza i Małgorzatę” według Bułhakowa, ale uznano, że ta powieść nie jest zbyt popularna w Szwajcarii. Generalnie pociągają mnie uniwersalne tematy z elementami świata fantastycznego, takie właśnie jak „Peer Gynt”, „Faust”, „Mistrz i Małgorzata”.

Klasyczny pop Edvarda Griega

Realizując baletowego „Peera Gynta”, sięgnął po najbardziej znany w świecie utwór norweskiego kompozytora Edvarda Griega, do którego zwrócił się Henryk Ibsen, by napisał muzykę do premiery jego dramatu w 1876 roku. Powstało 26 numerów muzycznych, z części z nich kompozytor stworzył potem dwie suity orkiestrowe, które zyskały popularność znacznie większą niż dramat Ibsena. „W grocie króla gór czy „Pieśń Solvejgi” to dziś niemal klasyczny pop.

­ Nie skorzystałem z tego, co Grieg odrzucił, tamte fragmenty nie były dla mnie inspirujące – mówi Edward Clug. – Potrzebowałem natomiast czegoś, co towarzyszyłoby niektórym postaciom matki, współgrało z krajobrazem, naturą, czegoś bardziej żywiołowego, dynamicznego, metaforycznego i czarodziejskiego. W teatrze można wszystko dopowiedzieć słowami, w balecie potrzebna jest muzyka. Znalazłem to w innych utworach kameralnych i koncercie fortepianowym Griega.

Kierownictwo muzyczne „Peera Gynta” sprawuje ukraiński dyrygent Aleksiej Bakłan, od kilku lat współpracujący z Polskim Baletem Narodowym.