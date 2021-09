24 września 2021 roku mija dwieście lat od urodzin Cypriana Kamila Norwida. Dziś ten wybitny poeta, bezapelacyjnie pozostaje jednym z ważniejszych romantycznych polskich wieszczów. Norwid ze swoim oryginalnym podejściem do słowa i znaczenia, wytyczył kierunki polskiej poezji.

Dzieła Norwida od zawsze inspirowały muzyków – tych, którzy należeli do nurtu muzyki rozrywkowej jak i klasycznej.

Chcąc oddać hołd wielkiemu Artyście, Teatr Wielki - Opera Narodowa wraz Teatrem Narodowym przygotował widowisko, przybliżające utwory muzyki rozrywkowej zainspirowane twórczością poety.

Utwory napisane do tekstów Norwida w swoim repertuarze mieli i mają: Czesław Niemen („Marionetki”, „Moja piosnka”, „Bema pamięci żałobny rapsod”), Wanda Warska („W Weronie”), Stan Borys („Coraz to z ciebie jako z drzazgi smolnej”), Krzysztof Cugowski („Noc nad Norwidem”) czy Natalia Sikora („Ty mnie do pieśni pokornej nie wołaj”).

W oparciu o te klasyczne już utwory XX-wiecznej polskiej muzyki rozrywkowej przygotowano program koncertu „Norwidowskie Theatrum Mundi”. Zabrzmią one w nowych aranżacjach na głos solowy, chór i orkiestrę symfoniczną, a wykonają je gwiazdy polskiej i międzynarodowej sceny operowej: Małgorzata Walewska, Olga Pasiecznik, Szymon Mechliński, Maciej Kwaśnikowski i Łukasz Goliński. Na fortepianie zagra Janusz Olejniczak.

Na scenie Teatru Wielkiego - Opery Narodowej wystąpią gościnnie aktorzy Teatru Narodowego w Warszawie: Danuta Stenka, Jan Englert, Jerzy Radziwiłowicz oraz Piotr Kramer, którzy przedstawią fragmenty prozy Norwida, m.in. „Białych kwiatów” i „Czarnych kwiatów”, jego dramatów i korespondencji.

Usłyszymy m.in. tak słynne wiersze jak „Modlitwa” czy „Fortepian Szopena”, a także mniej znane teksty zawierające treści biograficzne.

- Liryczną warstwę koncertu chcemy skonfrontować z przestrzenią akcji dramatycznej i opracowanym dramaturgicznie wyborem tekstów mówionych przez aktorów. Zabieg ten ma na celu wytworzenie polifonicznej narracji muzyczno-słownej. Skłonność do dialogu, a nawet polifonizacji mowy poetyckiej, charakterystyczna dla dramatu, jest cechą stałą pisarstwa Norwida i stanowi o jego niezwykle współczesnym charakterze. Chcemy wykorzystać ten dramatyczno-teatralny aspekt twórczości autora i rozciągnąć go na dialog płaszczyzn muzycznej oraz słownej wydarzenia, by nadać mu tym silniejszy sceniczny charakter – podkreślają reżyserka Ewa Rucińska i Waldemar Dąbrowski, dyrektor Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, autorzy koncepcji artystycznej koncertu.