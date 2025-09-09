Rzeczpospolita
Donald Trump bagatelizuje przemoc domową. „Drobne kłótnie męża z żoną nazywają przestępstwem”

Prezydent Donald Trump chwalił się zaprowadzeniem porządku w Waszyngtonie, po wysłaniu na ulice stolicy Gwardii Narodowej - Nie ma żadnych przestępstw. Powiedzieli, że przestępczość spadła o 87 procent. Ale tak naprawdę praktycznie jej nie ma - twierdził.

Publikacja: 09.09.2025 21:26

Donald Trump

Donald Trump

Foto: Reuters

Agnieszka Kazimierczuk

Podczas przemówienia przed Komisją Wolności Religijnej Białego Domu w Muzeum Biblii w Waszyngtonie, przed publicznością, wśród której byli członkowie komisji, przywódcy religijni i sojusznicy polityczni, prezydent USA chwalił się, że niemal do zera wyrugował przestępczość z Waszyngtonu.

Komisja, której przewodniczy wicegubernator Teksasu Dan Patrick, a wiceprzewodniczącym jest Ben Carson, została powołana na początku 2025 roku w ramach inicjatywy Trumpa na rzecz obrony wiary.

Trump:  Rzeczy, które dzieją się w domu, nazywają przestępstwem...

Podczas przemówienia w Muzeum Biblii prezydent chwalił się spadkiem poziomu przestępczości z użyciem przemocy w Waszyngtonie, od czasu wysłania Gwardii Narodowej do stolicy

Powiedział, że jedynymi przestępstwami, które nadal występują, są przypadki przemocy domowej – „drobne kłótnie” w domach, które, jak to ujął Trump, uniemożliwiają osiągnięcie idealnego wyniku w zakresie poprawy przestępczości.

Nie ma żadnych przestępstw. Powiedzieli, że przestępczość spadła o 87 procent. Ale tak naprawdę praktycznie jej nie ma   – powiedział Trump. Dodał, że policja wlicza do swoich statystyk takie sprawy, jak  „drobna kłótnia męża z żoną. -  Zrobią wszystko, co w ich mocy, żeby coś znaleźć.  Rzeczy, które dzieją się w domu, nazywają przestępstwem... Jeśli mężczyzna pokłóci się z żoną, mówią, że to przestępstwo, rozumiecie? Więc teraz nie mogę twierdzić, że mam 100 procent racji – mówił Trump.

 W swoim przemówieniu prezydent USA podkreślał, że Waszyngton był „jednym z najbardziej niebezpiecznych” miast w kraju i że dzięki szybkiemu rozmieszczeniu wojsk zapewnił bezpieczeństwo, a mieszkańcy mogą dotrzeć nawet pieszo do różnych miejsc w mieście.

Statystyki przeciwko prezydentowi Trumpowi

W Stanach Zjednoczonych około 10 milionów osób rocznie doświadcza przemocy domowej. To 24 osoby na minutę. Ponad 41 proc.  kobiet doświadczyło w swoim życiu przemocy seksualnej, fizycznej lub nękania ze strony partnera.  Według Krajowej Linii Pomocy Ofiarom Przemocy Domowej, w całym kraju średnio dwadzieścia osób na minutę pada ofiarą gwałtu, przemocy fizycznej lub nękania ze strony partnera.

Czytaj więcej

Jak Donald Trump żongluje statystyką
Polityka
Jak Donald Trump żongluje statystyką

Wypowiedź Donalda Trumpa wywołała stanowcze protesty organizacji zajmujących się pomocą osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Twierdzą one, że  Trump nie tylko bagatelizował przemoc domową swoim przemówieniem, ale także swoimi działaniami: jego administracja obcięła miliony dolarów w dotacjach przeznaczonych dla ofiar przestępstw, w tym przemocy domowej, i próbowała zmusić podmioty świadczące pomoc ofiarom przemocy domowej do przekazania ofiar przestępstw Służbie Imigracyjnej i Celnej (ICE) w celu otrzymania środków federalnych.

Dawn Dalton, dyrektor wykonawcza Koalicji Przeciwko Przemocy Domowej w Dystrykcie Kolumbii, zauważyła, że badania wykazały, iż sprawcy  prawie 70 proce. masowych strzelanin  mieli w przeszłości problemy z przemocą domową lub zabili co najmniej jednego partnera lub członka rodziny.

Abigail Jackson, rzeczniczka Białego Domu, napisała w oświadczeniu: „Oczywiście prezydent nie mówił o przemocy domowej ani jej nie bagatelizował – a wszyscy demaskatorzy fake newsów, którzy próbują wykorzystać to jako polityczną pałkę przeciwko prezydentowi, wyświadczają ogromną przysługę prawdziwym sprawcom przemocy domowej i przestępcom w całym kraju”.

Źródło: rp.pl

Osoby Donald Trump

