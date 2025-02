04:49 Ukraińska policja ewakuowała dwie kobiety z obszaru działań wojennych w rejonie berysławskim

Ewakuowane to 83-letnia kobieta i jej 63-letnia córka. Obie mieszkały w rejonie doświadczającym codziennego rosyjskiego ostrzału.



04:44 Były ukraiński żołnierz skazany na dożywocie za przejście na stronę sił wroga

Były czołgista jednego z pułków walczących z separatystami na wschodzie Ukrainy w 2022 roku przeszedł na stronę sił wroga, dołączył do separatystów z Ługańska i brał udział w szturmowaniu miejscowości Popasna i Bachmut. Na Ukrainie został skazany – in absentia – na dożywocie i konfiskatę mienia.



04:41 Mieszkaniec okupowanej części obwodu chersońskiego skazany przez Rosjan za szpiegostwo

41-letni Mykoła Kozakow ma spędzić w więzieniu 11 lat po oskarżeniu go o szpiegostwo przez rosyjskie władze okupacyjne. Mężczyzna miał informować Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy o lokalizacji infrastruktury komunikacyjnej wykorzystywanej przez rosyjską armię.



04:38 W obwodzie odeskim powstanie pięć ośrodków rehabilitacji dla ofiar wojny

Ośrodki powstaną w oparciu o lokalne placówki medyczne. Memorandum w sprawie ich powstania podpisały władze obwodu odeskiego i francuska agencja Expertise France.



04:37 W czasie ataku rakietowego na Kijów w mieście aktywna była obrona przeciwlotnicza

Wcześniej na Ukrainie ogłoszono alarm rakietowy w związku z groźbą ataku z użyciem pocisków balistycznych.



04:33 Atak rakietowy na Kijów. Co najmniej jedna ofiara

Co najmniej jedna osoba zginęła w ataku rakietowym na Kijów. W kilku dzielnicach stolicy wybuchły pożary – wynika z komunikatu mera Kijowa Witalija Kliczki. Kliczko pisze o ofierze śmiertelnej w rejonie podilskim. W rejonie darnyckim pożar wybuchł na terenie jednego z przedsiębiorstw. Ogień pojawił się też w rejonach sołomiańskim swiatoszyńskim, hołosijiwskim, podilskim i obołońskim.



04:25 Mark Fogel, były pracownik ambasady USA, skazany w Rosji na 14 lat więzienia, wraca do USA

Dmitrij Owsiannikow, rosyjski prawnik Fogela, skazanego na 14 lat więzienia w Rosji za przemyt narkotyków, poinformował, że były nauczyciel i wieloletni pracownik ambasady w Moskwie, został przeniesiony z kolonii karnej w pobliżu Rybińska do Moskwy, a obecnie „znajduje się w drodze do USA”. Owsiannikow nie wie, na jakiej zasadzie Fogel został zwolniony z kolonii karnej. Wcześniej doradca Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz poinformował, że Fogel został uwolniony w ramach wymiany więźniów. Po Amerykanina – według „New York Times” - miał polecieć do Moskwy specjalny wysłannik Donalda Trumpa na Bliski Wschód Steve Witkoff.

04:24 Tak wyglądała sytuacja na froncie 11 lutego

Tak wyglądała sytuacja na froncie 11 lutego Foto: PAP

04:23 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: